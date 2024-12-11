遠東SOGO天母店搶鏡 全年營收攻頂

遠東SOGO天母店在2024年周年慶扮演最後衝刺的角色，不僅業績成長2%，達到12.2億元，入店客數更較去年同期增長8%，且多項業種表現搶眼，尤其黃金珠寶、家電與餐飲等品類，成為業績成長的主力。預計今年全年營收將突破53.55億元，相較2023年52.7億元再創新高，穩坐台北市北區百貨龍頭地位。

天母店店長蕭淑英表示，今年周年慶期間特別引進DIOR香氛世家，推出結合高級訂製時裝的香氛、沐浴系列及蠟燭等產品。新加入的餐飲櫃位包括日本米其林推薦的名古屋名店「四代目菊川鰻魚飯專賣店」，開幕以來吸引大量顧客，成為一座難求的排隊名店。此外，也計劃引進香奈兒精品香水，進一步豐富品牌陣容。

天母SOGO周年慶吸引大量客流，主要歸功於全面性的業種優勢與獨家櫃位配置。店內60%的櫃位為獨家，且化妝品品牌數量達38個，其中17個為北區獨家品牌，大幅鞏固在天母地區的競爭優勢。此外，餐飲業態的話題性引流成效顯著，11月引進日本米其林餐盤推薦的四代目菊川鰻魚飯專賣店，吸引大批美食愛好者，成為周年慶期間的熱門話題。

天母SOGO作為北市北區百貨領頭羊，以業種齊全、獨特性強和創新形象保持市場領先，尤其以「綠色百貨」品牌形象深入人心，是全台唯一獲得碳標籤的百貨公司，除吸引注重環保的消費者，還成為企業進行綠色採購的首選。

天母SOGO在環境友善方面持續突破，包括頂樓打造環境教育設施，設有雨水收集系統及太陽能發電設備，並根據日照自動調整窗簾，實現節能與舒適並重。賣場空間並增設休憩區讓消費者有更佳購物體驗。