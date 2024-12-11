SOGO周年慶業績 衝新高

遠東SOGO百貨全台七家店周年慶結束，在各店力拚以及天母店與新竹店最後衝刺之下，全台整檔業績破120.6億元，再創歷史新高。隨著明年Garden City全部開出後，遠東SOGO將登上台中以北百貨購物市占王的寶座，業績勢必更上層樓。

有品牌廠商向遠東SOGO表示，看到SOGO周年慶期間每天的「人流瀑布」，大讚「這才是周年慶的景象」。

遠東SOGO周年慶力抗大環境挑戰，今年業績十分爭氣，展現全台各店商品力與集客力非凡。董事長黃晴雯表示，今年周年慶能夠順利，除了SOGO展現的商品力與顧客凝聚力，要特別向熱情支持的消費者，以及一起努力打拚的品牌廠商表達感謝。對SOGO來說，沒有最好、只有更好。

今年周年慶SOGO忠孝館每日人流量超過10萬人湧入，提袋率更是100%。觀察今年周年慶的業種表現，黃金珠寶成長三成，而家電、餐飲、食品等成長幅度平均都達到一成。

此外，今年遠東Garden City陸續開出「食尚庭園」及最美地下街「花園綠廊」，在球賽及演唱會相乘效應下，創造出集客爆發力。

遠東SOGO今年全台各店周年慶，在回饋天花板的推波助攻之下，優惠深度平均超過15％，成功催出人潮成長二成。今年首度加入周年慶的「中國信託SOGO聯名卡」，也成為買氣最強利器，在周年慶主打「4％回饋無上限」的效應下，聯名卡已經突破5萬張，成功帶來新客。

數位工具在周年慶的運用也大有斬獲，SOGO App會員已成功突破150萬人，並展現強勁消費力道。

此外，遠東Garden City已開幕的「食尚庭園」與全台最美地下街「花園綠廊」亮麗登場，在周年慶期間與SOGO東區三館同慶，加上適逢「世界12強棒球賽」，業績表現比預期目標超過五成，並帶來75%的新客。

而日前藝人周杰倫演唱會，兩區表現同樣亮眼，業績超越目標六成。藉由大東區串流導客，讓SOGO擁有更多的年輕客群。