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台中購物節幸運兒陸續誕生 周六谷關商圈活動再抽汽車

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
西區「環貫綠佳利」開出百萬大獎，邀請得主(中)回到現場分享中獎心情。經發局提供
西區「環貫綠佳利」開出百萬大獎，邀請得主(中)回到現場分享中獎心情。經發局提供

台中購物節天天開獎，百萬大獎皆是真材實料！活動截至目前已送出4個百萬現金、5台百萬汽車。台中市政府經濟發展局並預告，這周六將於谷關商圈抽出百萬汽車一台，趕快登錄消費發票及收據，「你也能成為百萬贏家的其中一員。」

除了抽獎現場會直播call out向得主報喜，台中市經濟發展局長張峯源亦前往開獎店家掛紅布條祝賀，讓大家都能沾喜、與「運」同行，並感謝業者支持購物節，推出各式活動響應，期盼全市店家業績都能屢創新高。

張峯源表示，活動進入尾聲，還有百萬現金、好車及好宅，一定要關注抽獎時間、手機保持暢通，並可至官方臉書直播「確認接電話的是不是你！」

經發局說明，首位100萬現金得主為北屯區蔡小姐，於西區「信安旅行社」購入約5萬元的旅遊行程，她說這是第一次參加台中購物節，因店家主動介紹活動，說好運或許降臨在你身上，就下載了台中通APP。

蔡小姐中獎當下全身起雞皮疙瘩，還說原先以為是詐騙，從來沒有想過會有這樣的好運氣，不敢相信是自己。家人得知後，就推薦他們下載APP、並開始登錄所有消費紀錄，也說綁定雲端載具能自動帶入消費紀錄，蠻方便的。最後溫暖分享，能中獎是受到上天的眷顧，這份幸運金會用來做公益。

另一位百萬現金得主為北屯區的莊先生，是購物節的全勤生，這次在西區「環貫綠佳利」購買7萬多元的保健食品給住在澳洲的媽媽，他說「以往連最小獎都沒有抽中，這次竟然中了一百萬的大獎，起初告訴媽媽時以為是詐騙，直到看到直播才相信是真的」。

另開獎店家一收到市府將貼榜的消息，更馬上邀請莊先生及休假的員工，一同回到幸運寶地共享喜氣，還有趣的自製大獎手拿板，希望再次開獎。

經發局表示，今年送出的第一台百萬汽車得主為龍井區陳小姐，於該區的加油站消費1,000多元，原先冷淡反應，直到上網觀看直播是自己聲音，才發現原來是真的。她也分享，家人得知後比她更雀躍，馬上就向周遭親友宣傳中獎好消息。

第二台百萬汽車得主為新社蔡小姐，在該區的統一超商消費400多元，抽獎時正在新社花毯節攤位販售農產品，一開始也是淡定回應，後來才說「是嚇傻了啦！」，後續市府到現場祝賀蔡小姐時，再次高八度歡呼自己中獎，難以遮掩興奮心情，也將百萬汽車看板貼在自己的攤位上，向現場民眾、攤商大聲宣傳購物節。

「台中購物節真心不騙！」經發局表示，活動皆公平公正公開，今年市府亦邀請往年得主、今年新誕生幸運兒參與購物節實體活動現場見證，如去年百萬現金得主陳先生、第三屆好宅得主於市府相關活動上現身說法。

還有今年六都首顆Premier12中華隊簽名球得主劉先生，也參與購物節上周六抽獎，消費保健品的百萬現金得主莊先生11月底也上台親自抽出下位獲獎者，更讚賞購物節真的很好，謝謝盧市長與市府團隊舉辦抽獎刺激經濟。

經發局說明，開出十萬及百萬獎項的店家，市府都會到現場掛上紅布條、貼紅榜，歡迎大家也能到台中步入這些「幸運之門」沾喜，期盼購物熱潮持續升溫。

購物節第二台百萬汽車得主新社蔡小姐，將百萬汽車看板貼在自己的攤位上。經發局提供
購物節第二台百萬汽車得主新社蔡小姐，將百萬汽車看板貼在自己的攤位上。經發局提供
中市經濟發展局長張峯源(左)至龍井加油站掛紅布條祝賀。經發局提供
中市經濟發展局長張峯源(左)至龍井加油站掛紅布條祝賀。經發局提供

消費 詐騙

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