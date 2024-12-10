海龍1GW 風場開發達多項里程碑 預計2025、2026年併聯完工供應綠電

亞太地區最大風場開發海龍風電計畫，於今(2024)年初正式宣布投入建設後，已達成多項重大里程碑，包括關鍵風場部件陸續完工交貨，並順利完成海龍2號風場海上變電站及全數水下基礎安裝等，預計2025年底完成海龍2號風場建置，2026年將完成3號風場建置。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，憑藉政府持續且堅定的支持、與承包商穩固的夥伴關係、友善的在地社群、以及堅強的專案計畫團隊，海龍計畫將持續努力並採取最高環安衛標準，力求如期如質完成風場建置。海龍預計於2025年及2026年陸續併聯發電，屆時將成為台灣及亞太地區最大的離岸風場，挹注台灣能源轉型目標。

繼海龍計畫於2024年四月舉行開工祈福儀式，宣布正式啟動離岸工程後，持續依照計畫穩健推進；預計於2025年陸續完成海龍3號風場海上變電站的運輸與安裝、2號風場的風力機安裝及3號風場的水下基礎安裝，並陸續完成海底電纜鋪設與測試等重要工作，預計年底完成2號風場建置，2026年將完成3號風場建置。

海龍離岸風電表示，在地供應鏈持續展現堅實的技術能力，與海龍計畫共同繳出一張亮眼的成績單。台船（2208）於今年中順利完成63支國產化水下基礎基樁並移交給海龍計畫，其子公司台船環海（CSBC-DEME Wind Engineering Co., Ltd., CDWE）所屬台灣籍船舶環海翡翠輪（Green Jade）今年順利完成海龍2號風場共37座水下基礎與海上變電站的安裝作業，以及3號風場海上變電站的水下基礎安裝。

此外，海龍計畫風機供應商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）也在11月宣告完成第一顆在地組裝的14MW風機機艙，替台灣離岸風電產業寫下歷史篇章。

在致力於能源轉型的同時，海龍計畫也深入在地社群並且參與慈善活動。今年七月獲邀擔任「台南市113年度環境教育人員認證研習計畫」講師，與超過百名教師分享離岸風電產業概況及本專案進度，期盼啟發新一代的再生能源專業人才。同時，海龍計畫每年都會捐贈彰化及澎湖地區漁產品予當地慈善團體，並連續三年支持彰化秀傳醫療體系的圓夢計畫，捐贈物資並參與志工活動，持續為社會注入正能量。