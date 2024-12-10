快訊

還原慌亂戒嚴夜 南韓特戰司令官：尹錫悅下令將議員拉出國會

內湖母女遭詐千萬含恨亡 士院裁定1車手收押禁見

雙城論壇原訂下周登場…我方恐因中共軍事脅迫喊停？陸委會回應了

海龍1GW 風場開發達多項里程碑 預計2025、2026年併聯完工供應綠電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
海龍離岸風電計畫為台能源轉型注新動能，今年取得台船製造的63支國產水下基礎基樁，並透過台船環海的環海翡翠輪（Green Jade）完成海龍二號風場37座基礎及海上變電站的安裝。（圖／海龍風電提供）
海龍離岸風電計畫為台能源轉型注新動能，今年取得台船製造的63支國產水下基礎基樁，並透過台船環海的環海翡翠輪（Green Jade）完成海龍二號風場37座基礎及海上變電站的安裝。（圖／海龍風電提供）

亞太地區最大風場開發海龍風電計畫，於今(2024)年初正式宣布投入建設後，已達成多項重大里程碑，包括關鍵風場部件陸續完工交貨，並順利完成海龍2號風場海上變電站及全數水下基礎安裝等，預計2025年底完成海龍2號風場建置，2026年將完成3號風場建置。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，憑藉政府持續且堅定的支持、與承包商穩固的夥伴關係、友善的在地社群、以及堅強的專案計畫團隊，海龍計畫將持續努力並採取最高環安衛標準，力求如期如質完成風場建置。海龍預計於2025年及2026年陸續併聯發電，屆時將成為台灣及亞太地區最大的離岸風場，挹注台灣能源轉型目標。

繼海龍計畫於2024年四月舉行開工祈福儀式，宣布正式啟動離岸工程後，持續依照計畫穩健推進；預計於2025年陸續完成海龍3號風場海上變電站的運輸與安裝、2號風場的風力機安裝及3號風場的水下基礎安裝，並陸續完成海底電纜鋪設與測試等重要工作，預計年底完成2號風場建置，2026年將完成3號風場建置。

海龍離岸風電表示，在地供應鏈持續展現堅實的技術能力，與海龍計畫共同繳出一張亮眼的成績單。台船（2208）於今年中順利完成63支國產化水下基礎基樁並移交給海龍計畫，其子公司台船環海（CSBC-DEME Wind Engineering Co., Ltd., CDWE）所屬台灣籍船舶環海翡翠輪（Green Jade）今年順利完成海龍2號風場共37座水下基礎與海上變電站的安裝作業，以及3號風場海上變電站的水下基礎安裝。

此外，海龍計畫風機供應商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）也在11月宣告完成第一顆在地組裝的14MW風機機艙，替台灣離岸風電產業寫下歷史篇章。

在致力於能源轉型的同時，海龍計畫也深入在地社群並且參與慈善活動。今年七月獲邀擔任「台南市113年度環境教育人員認證研習計畫」講師，與超過百名教師分享離岸風電產業概況及本專案進度，期盼啟發新一代的再生能源專業人才。同時，海龍計畫每年都會捐贈彰化及澎湖地區漁產品予當地慈善團體，並連續三年支持彰化秀傳醫療體系的圓夢計畫，捐贈物資並參與志工活動，持續為社會注入正能量。

台船 離岸風電

延伸閱讀

每度最高6.8元…台電小額綠電 71企業搶標

綠電夠不夠？李長庚：產業界很焦慮 但主管官署說沒問題

綠電族群添新兵 富威電力下月轉上市

回應歐洲商會2025建議書 高仙桂談離岸風電融資

相關新聞

海龍1GW 風場開發達多項里程碑 預計2025、2026年併聯完工供應綠電

亞太地區最大風場開發海龍風電計畫，於今(2024)年初正式宣布投入建設後，已達成多項重大里程碑，包括關鍵風場部件陸續完工...

大成攜隋棠推生食級雞蛋 力拚營收雙位數成長

大成（1210）10日公布攜手隋棠成為「大成上品語鮮蛋」的代言人，期望藉由名人廣告效應提升產品能見度，帶動明年整體雞蛋業...

買貴後悔了？台中市預售屋解約77件 逾三成於第七波信用管制後解約

根據實價登錄資訊統計，2024年截至目前為止，台中在本年度內簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件、超過三成在央行第...

星宇航空11月營收創新高 西雅圖、洛杉磯將擴大增班

星宇航空今年11月總營收29.85億元，年增率47%，創同期新高，其中，11月客運營收25.13億元，年增42%。星宇航...

全國千萬內買三房預售宅 高雄還有市中心可選、雙北剩這區有機會

據實價登錄網資料顯示，六都坪數20坪至40坪、總價千萬元內的預售屋交易量前10名行政區。雙北市僅剩淡水最有機會，台中市、...

遠東SOGO周年慶七店拚出120.6億元 破歷年周年慶紀錄

遠東SOGO全台七家店周年慶圓滿結束，SOGO指出，觀察今年周年慶的業種表現，黃金珠寶成長三成，而家電、餐飲、食品等成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。