海龍：關鍵風場部件陸續交貨 預計2025、2026年完工

海龍離岸風電計畫今年初正式宣布展開離岸建設後，已達成多項重大里程碑，包括關鍵風場部件陸續完工交貨，並順利完成海龍2號風場海上變電站及全數水下基礎安裝等，海龍預計於2025年、2026年陸續併聯發電，屆時將成為台灣及亞太地區最大的離岸風場。

海龍離岸風電今天發布新聞稿表示，繼今年4月舉行開工祈福儀式，宣布正式啟動離岸工程後，持續依照計畫穩健推進。接下來專案團隊將劍及履及，預計於2025年陸續完成海龍3號風場海上變電站的運輸與安裝、2號風場的風力機安裝及3號風場的水下基礎安裝，並陸續完成海底電纜鋪設與測試等重要工作，預計年底完成2號風場建置，2026年將完成3號風場建置。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（TimKittelhake）表示，他很高興看到風場建設如期推進，憑藉政府持續且堅定的支持、與承包商穩固的夥伴關係、友善的在地社群、以及堅強的專案計畫團隊，海龍計畫將持續努力並採取最高環安衛標準，力求如期如質完成風場建置。

柯廷灝表示，預計於2025年及2026年陸續併聯發電，屆時將成為台灣及亞太地區最大的離岸風場，挹注台灣能源轉型目標。

海龍表示，在地供應鏈持續展現堅實的技術能力，與海龍計畫共同繳出亮眼的成績單。台灣國際造船股份有限公司於今年中順利完成63支國產化水下基礎基樁，並移交給海龍計畫，其子公司台船環海所屬台灣籍船舶環海翡翠輪（Green Jade）今年順利完成海龍2號風場、共37座水下基礎與海上變電站的安裝作業，以及3號風場海上變電站的水下基礎安裝。

此外，海龍計畫風機供應商西門子歌美颯（SiemensGamesa）也在11月宣告完成第1顆在地組裝的14MW風機機艙。

「海龍離岸風電計畫」位於彰化外海約45至70公里處、水深約35至55公尺，包含海龍2號風場與海龍3號風場，為日本三井物產、加拿大獨立能源開發商北陸能源、馬來西亞商Gentari聯合開發，總裝置容量超過1GW。