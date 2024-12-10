新光三越瞄準耶誕商機 助攻全年業績達989億元

新光三越瞄準耶誕檔期商機，自12月12日起首次推出億元耶誕禮金回饋活動，除帶動會員數成長外，也有望進一步提升年末消費動能。新光三越指出，目前會員數已突破400萬，力拚本年度業績目標989億元。

新光三越指出，今年信義新天地來店人潮預期將隨著耶誕佈置、兌換商機等活動，較去年成長二至三成。信義商圈內設置多處耶誕拍照打卡點，如「耶誕心願球」、「夢境小屋」等吸引民眾打卡；今年香堤廣場聖誕樹佈置也是歷年來最早，帶動許多民眾前往拍照。此外，再結合臨櫃兌換商機，如A8香奈兒社群標記送小香、Pierre Hermé免費送馬卡龍等活動，吸引消費者串聯多個櫃點領取贈品。透過社群效應渲染，吸引大批網友參與兌換活動，進一步帶動信義商場人流與銷售熱潮。

隨著年底耶誕節慶氛圍漸濃，新光三越指出，年末送禮潮推動化妝品與香氛蠟燭等品項銷售成長約一成。特別是A11 Maison Margiela新櫃進駐，讓香氛業績再增一成。新光三越表示，許多消費者因耶誕交換禮物金額限制，偏好小額禮品，食品禮盒銷售去年成長近一成，今年亦主打食品禮盒，希望藉此帶動銷售表現。

新光三越會員於12月12日（四）起開啟新光三越APP，免消費即可直接領取1,000元耶誕禮金（全台限量），活動期間於新光三越15家分店、APP精選優惠、電商平台skm online皆可使用，全館單筆滿5,000元現抵500元、名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿10,000現抵500元；不僅如此，活動期間成為新光三越會員並綁定APP，同樣可領取1,000元耶誕禮金。