智慧經營／愛爾達科技董事長陳怡君 經營社群 做大粉絲經濟

愛爾達（8487）科技深耕運動賽事直播，更跨多個社群平台經營粉絲，現在不僅站穩「專業體育大平台」、「國際體育賽事轉播」品牌，累積百萬運動賽事鐵粉，更拓展粉絲經濟。在中華隊拿下世界12強棒球賽世界冠軍之際，愛爾達不僅收視率大豐收，更創造粉絲討論近5.8億的觸及次數。

大賽助攻 人氣爆發

今年愛爾達從巴黎奧運到世界12強棒球賽，不僅收視亮眼也話題滿滿，但一切成果都非巧合，而是累積20年的轉播經驗，加上投入社群經營，愛爾達體育台的官方臉書（Facebook）更成為首家突破百萬粉絲（114萬）「台灣本土體育頻道」，成為國內最大奧運話題、體育相關討論互動平台，新媒體社群（Facebook、IG、YouTube、Threads）粉絲數總數破200萬大關。

近年愛爾達每年直播體育賽事都突破1萬小時，但要經營粉絲須先進行分類，愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達針對ELTA轉播的棒球、籃球、羽球、桌球、網球、足球、美足、賽車、滑冰、田徑等十大轉播賽事，攜手中華電信這個非常重要合作夥伴的收視平台（MOD、Hami Video），找出十大運動賽事的愛好族群。

陳怡君分享，愛爾達並用心培養轉播專業人才，也有一群社群經營人才，這些人才每一位都是熱愛運動的愛爾達寶寶，經由與粉絲長時間互動，找出與用戶「對得上」的雷達頻率「搏感情」，用「內行看門道」加「外行看熱鬧」的主軸，讓體育也可以「雅俗共賞」，融入專業作話題操作、並適時貼接地氣的娛樂話題操作。

愛爾達平時耐心蹲點累積鐵粉，遇大賽事就有機會爆發，討論熱度及觀看熱度同時引爆。至於關鍵優勢，陳怡君分析，平日靠著十條主軸頻道轉播賽事，加上持續與粉絲互動，大賽事一來，愛爾達人才及相關配套都可應付自如。

陳怡君是愛爾達小編小隊長，多年前還親上第一線與粉絲互動，陳怡君笑稱，我很喜歡看粉絲留言，也會對粉絲留言按讚，但基本上已經不會親自回覆了，如同身處雲端觀看廣大網友互動，非常有趣。

陳怡君謙稱自己是「運動小白」，以運動小白的角度與同仁討論如何讓一般民眾可以更有參與感，同時也與年輕小編討論創意操作，了解年輕族群想法。

例如中華隊拿下12強賽世界冠軍，愛爾達臉書粉絲團做了「棒球國際三大賽」圖表，幫助粉絲快速了解棒球關鍵賽事、中華隊歷年最優成績及未來舉辦時間。

愛爾達11月25日在臉書宣布「冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天都重播一次！」貼文受到破十萬名網友相挺，「你天天播我就天天看」。中華隊奪冠後，愛爾達官方臉書粉絲團也貼出「賀！本台宣布冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播一次」貼文，馬上吸引粉絲按讚，網友留言狂呼「愛爾達我大哥」，在網路上造成熱烈討論。

聯名商品 催動收益

陳怡君表示，愛爾達在社群的形象非常鮮明，快狠準，加上擁多頻道優勢，其實「重播365天」的概念，以前就常常在玩，也在社群上大玩經典賽事的假DLIVE宣傳，刺激重播收視率。

陳怡君笑稱，網友很可愛，都會配合我們演出，這次12強奪冠，有許多剛認識愛爾達的朋友，就會覺得這樣很新鮮、有趣，符合台灣棒球拿世界冠軍得來不易，真的是值得驕傲慶祝一整年。

從經營百萬鐵粉，到轉換成粉絲經濟，除了收看愛爾達頻道，訂閱愛爾達OTT TV平台的ELTA.tv，愛爾達購物網搭配推出世界12強棒球賽限量聯名商品，也銷售亮眼，近期緊急補貨上架。

陳怡君表示，鐵粉其實難以計算，未來將持續深耕轉播，增加同溫層族群，吸引更多認同的族群收看愛爾達，累積好感度、提升品牌形象，創造品牌的正向影響力，並形成眼球經濟，讓運動轉播產業進入正向循環，未來則規劃搭配電商對會員推出好康回饋，預估2026年效益可期。