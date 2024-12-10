量子覺知手札／成功團隊決策 多元、共識並重

為了避免意見分歧及決策上的緩慢，在許多場合中，我們一旦有任務要完成，就會尋找那些和我們熟識、理念及能力類似的人參與其中，透過彼此量子纏繞效應，以期在團結及和諧的氣氛中，因目標及意識上的共識及共振，爭取最快的落實效果。

可是在量子覺知時代裡，一切機會雖然均有可能，但是一切卻皆不確定，這時，已整合為一體的團隊雖然透過觀察者效應可以將參與者限制在一定的思維框架中，加速措施採取上的共識，但是討論過程中就可能缺乏多元化的思考，並且無人敢提出重大的質疑或挑戰。這時，在類似一言堂的氛圍下，結論就可能會漏洞百出，甚至完全走錯了方向。

為了善用這種因時代變遷而產生的各種可能均存在的特點，邀請背景多樣化的參與者也可能成了推展任務的重要選項。這種方式可以避免因彼此熟悉或有從屬關係而創造出單一思維，也會因成員們不同領域的智慧而獲得跳脫僵固框架的結論。只是，如果主持人將不相干的人都納入了團隊，卻不事先過濾一下每個人持有的信念及想法，恐怕就會創造出之前找熟人的方式就可避免的盲點。

由於個人主觀的意識決定了其外顯的言行及對客觀環境的看法，因此，這些來自各方的參與者若彼此之間內在的終極欲求及人生目標差異過大，就無法讓大家在個人意識及理念上快速地產生協振，創造量子相干效應，那麼，彼此間對要完成任務的認知就可能南轅北轍，相關的信任也不容易短期內建立。

此時，不但因量子相干效應的崩塌而導致將所有參與者都視為任務整體一部分的量子纏繞現象不復存在，在各吹各的號之下，任務也註定會以失敗做收。

所以，以覺知的精神先真誠地覺察自己及其他背景相異候選人的內在真相，再挑選信念頻率相近的人參與任務，將為未來的成功結局打下良好的基礎。