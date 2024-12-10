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攜手樂天Rakuma 「比比昂日貨二手精品」上線全家App

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂宣布，攜手日本樂天集團旗下二手交易線上平台「Rakuten Rakuma」，進駐全家便利商店的會員App，「比比昂日貨」專區將提供豐富多樣的二手精品新選擇，台日三方聯手打造嶄新跨境購物體驗。

比比昂今年6月進駐全家會員App開設「比比昂日貨」專區，推動比比昂全站會員數成長1.35倍，成功拓展新客群。全家（5903）的主力消費客群為30歲～49歲，且在「比比昂日貨專區」消費的女性會員有高達8成，對於對時尚精品的需求高，透過此合作將「Rakuten Rakuma官方商店」的二手精品帶進「全家」。

市調公司IMARC Group指出，2023年全球二手奢侈品市場規模已達342億美元， 預估2032年市場規模將達到723億美元，二手奢侈品市場正蓬勃發展。近年來日本二手商品憑藉良好的保存狀況與豐富的品項，在國際市場備受矚目，加上日圓匯率走低，促動海外消費者搶購日本二手精品的熱潮，推動日本二手經濟規模穩步擴大。Rakuten Rakuma觀察，旗下「Rakuma官方商店」的海外代購服務中，以時尚類別的成長最為亮眼，今年1月至11月海外銷售營業額較去年同期強勁增長約1.9倍，展現出驚人的市場潛力。

Rakuten Rakuma匯集全日本超過數百家知名二手精品店的官方店面，產品上架前都經過專家的真偽鑑定，商品狀態也會詳細標示， 即日起，全家會員App內的「比比昂日貨」，新增設「二手精品」專區，提供包含Louis Vuitton、Chanel、Hermes等精品品牌，商品總數超過百萬件。比比昂也提供四大購物保障服務：「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」以及「各項費用透明公開」，另還有中文客服可以聯繫，讓消費者溝通無障礙，購物更安心有保障。

全家便利商店 日本 消費

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