持續提升國際觀 海關舉辦模擬國際視訊會議

關務署為提升關員對國際關務趨勢及議事參與技能之掌握，每年均請所屬各關輪流舉辦2次全英語模擬國際視訊會議，為關員提供實際演練平臺，強化其處理涉外事務與跨境合作等議題專業素養及溝通能力。今年第2次模擬國際視訊會議日前圓滿完成，由高雄關與基隆關共同主辦，關務署及各關同仁均踴躍參與。

關務署表示，這次模擬會議除交流實務案例經驗，也聚焦國際貿易重要發展趨勢對海關業務之影響與展望，探討議題包括：如何於報單審查過程中發現不法輸入醫療器材及提升業者合規率之可行措施；歐盟碳邊境調整機制（CBAM）對國內產業與海關審驗之挑戰及變革；美國加州海關暨邊境保護局（CBP）兼顧通關效率與貨物安全相關措施，值得作為我國提升通關便捷及安全之參考；及海關於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）中之角色與機遇。透過對上開議題深入討論，不僅加深關員對當前國際關注議題之瞭解，亦提升其對未來新規範、新技術與新政策之應變能力。

關務署表示，此模擬會議係海關內部定期培訓計畫，旨在幫助關員掌握國際關務發展脈動，提升其對國際議題之判斷力及相關會議參與程度。海關將持續舉辦該會議，訓練關員具備全球視野與專業知能，於國際會議及跨境合作中發揮積極作用。