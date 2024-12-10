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航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺11月營收

中央社／ 台北10日電

航空四雄11月營收出爐，受惠客運需求暢旺、票價維持高檔及貨運挹注，同寫史上最旺11月營收紀錄。其中，華航貨收再創今年高峰，長榮航長程航線載客率近9成，台灣虎航陸續開航日本新航線，星宇航空洛杉磯、西雅圖增班。

華航11月合併營收新台幣173.05億元，再寫歷年11月最佳成績，年增15.24 %；其中，客運收入99.6億元，年增9.93%；前11月合併營收約1854.17億元，年增9.94 %。

華航指出，11月碰上中華隊前進世棒經典賽東京複賽，華航放大3航班機型載客，載客率全滿；另外，適逢感恩節帶動，安大略、溫哥華及舊金山等出發航點銷售增幅最為顯著，訂位需求主要集中於2025年1至3月。

華航說明，12月整體平均載客率預計可達8成，熱門航線有曼谷、大阪、東京、香港及首爾等，其中以東北亞表現最突出，預估載客率可達8成5左右。

貨運方面，華航11月營收58.63億元，年增22.97%，主因為迎雙11、黑五、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，帶動11月貨收與單位收益刷新今年記錄；看好節前高價艙位、包機需求踴躍，市場運價維持高檔。

長榮航空11月合併營收182.7億元，年增2.7%，客運營收113.2億元，貨運營收48.2億元；累計今年前11月合併營收2009.6億元，年成長10.65%。

客運方面，長榮航指出，11月美洲航線感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率近9成；日本航線、東南亞曼谷、清邁、峴港及河內旅遊整體訂位狀況旺。

貨運方面，長榮航表示，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量；另受惠於感恩節及耶誕節前出貨艙位需求，長榮航積極攬收高價貨源，貨運營收表現穩定。

台灣虎航11月營收11.84億元，年增11.9%，為同期單月新高；前11月營收151.23億元，年增33.5%，也為歷史新高。

台灣虎航是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，11月26日已開航宮崎，為日本的第20個航點，也將於明年1月21日開航高雄-新千歲航點，看好第4季旅遊熱度不減，2025年夏季班表需求暢旺，估明年客運需求強勁。

星宇航空11月營收29.85億元，年增率47%，創同期新高。其中，11月客運營收25.13億元，年增42%，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持9成水準，支撐客運收入穩健表現。

貨運市場方面，星宇航空指出，11月營收為3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。

星宇航空指出，11月引進兩架A350-900新機，預計明年第1季再添1架，屆時整體機隊規模達27架機，隨著廣體飛機陸續增加，北美航線自12月22日起，洛杉磯航線將增至每週10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日1班，加上舊金山航線現為每日飛航，星宇航空每週將會有24航班直飛北美西岸3大城市。星宇正籌備規劃於明年第2季開闢台北-神戶及台中-神戶航線。

營收 航線 長榮航空

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