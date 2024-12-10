大成攜隋棠推生食級雞蛋 力拚營收雙位數成長

大成（1210）10日公布攜手隋棠成為「大成上品語鮮蛋」的代言人，期望藉由名人廣告效應提升產品能見度，帶動明年整體雞蛋業績達雙位數成長。此外，大成與昭和集團合作打造的蛋品加工廠將在近兩年內完工，有望進一步帶動銷售動能。

對於目前雞蛋價格，大成指出，目前蛋價還不好預估，尤其在冬天可能會受天氣低溫影響，台灣產蛋數量浮動不定。但台灣目前雞隻飼養數穩定、不錯，若沒有疫情威脅的話，蛋價應該能維持在中低價位。

大成表示，整體蛋品佔大成集團營收比重約為4至5％，近年來約以25%至30%成長。銷售比重中，零售通路與餐廳各半，迄今已有全台連鎖餐飲集團、米其林餐廳等超過40家餐飲品牌所選用。

根據統計，台灣人每年消費約80億顆雞蛋，大成看好這波需求將助力生食級雞蛋銷售。總經理韓芳豪表示，希望透過將雞蛋全面洗選，把蛋做好分級分類，讓好東西賣好價錢，把不好的淘汰，讓消費者吃得安心。

大成也加速產能布局，與昭和集團合作打造的昭成蛋品加工廠自2019年投入超過10億元，位於彰化大城鄉，目前生產的生食級雞蛋已成市場熱銷品。此外，昭成加工廠對面的土地將規劃建設新的蛋品料理加工廠，預計2026年底至2027年啟用，為大成未來營收提供更大動能。