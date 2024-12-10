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大同電力事業群出貨暢旺 11月營收月增14.7%

中央社／ 台北10日電

大同公司今天公告11月合併營收新台幣40.5億元，月增14.7%，主因受惠於集團電力事業群出貨暢旺，但因去年同期有大同莊園二期交屋一次性收入墊高基期，較去年同期減少15.2%。

大同表示，1至11月累計合併營收431.94億元，受電子代工事業群產品組合調整，較去年同期略減2%。

大同解釋，本業主力電力事業群11月營收大爆發，與10月及去年同期相較，平均皆有5成以上的成長，累計1至11月營收與去年同期相比成長達17%。其中，重電事業受惠於台灣客戶變壓器出貨，造就營收月增高達2.8倍，年增1.4倍，是帶動整體營收攀升的大功臣；電線電纜事業受惠於台電及市面需求持續湧現，營收則較去年同期成長12%。

另外，由於電子大廠國內外擴廠以及電廠興建變電站，推升馬達與發電機產品出貨，馬達事業營收較去年同期成長近1成，日前更贏得用於電廠設備大型高壓馬達及國內電信業者全台機房發電機訂單，後市看好。節能空調事業11月營收較10月成長近2成，主因氣溫高升以及電價上漲，廠辦、商業場所陸續汰舊空調設備，使得一級能效節能空調設備銷售興旺。

展望12月，大同指車出，重電事業變壓器可望持續迎來國內外出貨潮，加上馬達及電線電纜等電力設備需求強勁，將帶動整體電力事業群營收獲利增長。

大同 營收

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