泓德能源1.45億元認購泰創現增 將合作拓展海外市場
泓德能源今天宣布，以每股30元參與泰創工程現金增資，取得482萬2000股，總金額約1.45億元，未來將與泰創合作拓展海外市場。
泓德能源今天發布新聞稿，表示參與泰創工程現增後持股比重將達11.16%。投資泰創主要是看重其在台灣、中國、越南、泰國及印度的海內外經驗。
泓德能源指出，泰創工程成立於1993年，專注於無塵無菌室、水電、消防、冷凍空調及實驗室設備等工程。近年來，旗下子公司積極參與太陽能發電系統及建築整合光電的規劃設計與建造。泰創將是泓德能源未來拓展海外市場的合作夥伴。
受惠台南和嘉義漁電共生案場工程，以及花蓮和屏東儲能案場工程挹注，泓德能源11月營收攀升至12.79億元，月增加34.85%，年增38.07%；累計前11月營收82.29億元，年增97.62%。
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