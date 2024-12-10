買貴後悔了？台中市預售屋解約77件 逾三成於第七波信用管制後解約

根據實價登錄資訊統計，2024年截至目前為止，台中在本年度內簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件、超過三成在央行第3季理監事會議後解約。

值得注意的是，第七波信用管制後的解約案件中，平均每坪成交價較今年預售屋均價高約二成，平均總價更比今年的預售屋整體平均多了超過30%，凸顯解約買家似乎多因買貴而反悔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前預售屋實價資訊僅揭露至10月，也就是說，今年的預售屋解約案件，逾3成發生在第七波信用管制後的1個月內，說明政策對市場氣氛的干擾顯著，而隨著資料陸續公開，解約案件數還將續增，解約潮持續醞釀中。

張旭嵐觀察，今年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約77天，大約為兩個半月，不排除是看到實價揭露後，和同社區其他買家比起來，買價偏高，加上央行祭出限貸令，擔心後市不樂觀，因此反悔解約。