星宇航空11月營收創新高 西雅圖、洛杉磯將擴大增班

星宇航空今年11月總營收29.85億元，年增率47%，創同期新高，其中，11月客運營收25.13億元，年增42%。星宇航空表示，12月22日起北美洛杉磯航線將增至每周10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日1班，加上舊金山航線現為每日飛航，每周將會有24航班直飛北美西岸三大城市。

星宇航空今表示，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持9成水準，支撐客運收入穩健表現，11月總營收29.85億元，年增率47%，創同期新高。貨運市場方面，11月營收3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。

星宇航空指出，本月引進2架A350-900新機，明年第1季預計再添1架，屆時整體機隊規模達27架機。隨著廣體飛機陸續增加，冬季班表趁勢穩健成長，12月22日起洛杉磯航線將增至每周10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日1班。

在日本方面，星宇航空表示，繼台北-福岡、熊本及仙台航線自11月起陸續放大機型以A330neo派飛，台北-札幌航線也將自12月起以A330neo每日飛航。此外，台中-沖繩航線已於12月2日啟航，每周飛航4班，預計夏季班表將增至每周6班，同時也規劃於明年第2季開闢台北-神戶及台中-神戶航線。

星宇航空也說，在東南亞方面，因應年初旅遊旺季，明年1月15日至2月28日，將於熱門航線增飛加班機，台北-清邁每日1班飛航，台北-富國島每周6班飛航。