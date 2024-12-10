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新車助攻 和泰車、汎德永業11月營收創同期高

中央社／ 台北10日電

車廠陸續公布11月營收，其中和泰車今天下午公布自結營收新台幣236.82億元，創同期新高。汎德永業11月營收56.03億元，創歷史同期新高，前11月營收533.1億元，提前超越2023年全年營收，創下新高。

汎德永業11月營收56.03億元，月增34.93%，較去年同期大幅成長69.58%，前11月合併營收533.1億元，年增12.48%，提前超越2023年全年營收508.5億元，續寫歷史新高。

汎德永業指出，旗下BMW、保時捷（Porsche）、Mini三品牌均有新車大量抵港，帶動交車情況暢旺。

展望2025年，汎德永業預期，目前BMW、Porsche預收單熱絡，加上明年第1季起2個主力品牌將有多款新車陸續抵台，預期明年業績成長動能無虞，可再次推升整體銷售量，明年台灣豪華進口車市場成長性可期。

和泰車11月營收236.82億元，月增4.75%、年增3.03%，前11月營收2524.65億元，年增1%，提前站上歷年次高，也是歷年同期新高。

和泰車先前預估，今年台灣車市規模可接近46萬輛，比原先預期更好，預估和泰車今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌11月合計掛牌1萬4144輛，市占率36.1%，登錄輛數創近13年來同期新高。

和泰車 營收

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