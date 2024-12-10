全國千萬內買三房預售宅 高雄還有市中心可選、雙北剩這區有機會

據實價登錄網資料顯示，六都坪數20坪至40坪、總價千萬元內的預售屋交易量前10名行政區。雙北市僅剩淡水最有機會，台中市、桃園市、台南市都需要到蛋白區尋覓，高雄市則還有市中心可選。

雙北地區做為全國首善之區，房價居高不下，近年來雙北市房價持續攀升，民眾想要以總價千萬元入手二、三房的預售屋越來越困難。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區地理位置距離市中心較遠，房價相對市中心便宜，再加上開發素地面積廣大，讓淡水地區仍有不少價格親民的預售屋產品。

陳金萍表示，對想要以總價千萬元入手二至三房新屋的民眾來說，淡水區最有機會找到適合的物件。不過淡水區總價千萬元以下的預售住宅中，目前平均成交總價已高達915萬元、為榜上最高，未來總價千萬元內的淡水預售大樓恐怕也會越來越少。

據實價登錄網最新資料顯示，全國交易前10名總價千萬元之二、三房行政區預售屋中，雙北市僅剩下淡水區仍有較大的交易量；桃園市有大園、觀音、楊梅上榜。台中市僅有梧棲區，而台南市則僅有安南區，這些區域皆位於該直轄市的蛋白區。

陳金萍指出，這些行政區位置都在相對偏遠的區域，且建設仍在發展中，因此大多房價都較為便宜。而這些區域的房市交易量，大多受到工業區、科技園區和新興重劃區的影響而帶動。

不同於其他都會區，高雄市在市中心地區仍有機會以總價千萬元預算購入二至三房的預售住宅。

陳金萍表示，入榜的鳳山區和三民區皆位於市中心，且生活機能成熟，都有捷運線行經。由於高雄市的土地取得成本相對較低，加上基期也偏低，民眾可以在市區內找到總價千萬元以內的二至三房預售住宅，對預算有限的消費者而言無疑是個福音。

另外，楠梓區和橋頭區距離市中心相對較遠，這兩區則受惠於科技廊帶的發展，加上科技業設廠的利多效應，激發強勁的居住需求，也帶動區域的預售屋交易。未來楠梓和橋頭區的科技產業若持續蓬勃發展，房價仍有可能持續上漲。