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遠東SOGO周年慶七店拚出120.6億元 破歷年周年慶紀錄

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
遠東SOGO周年慶七店拚出120.6億，破歷年周年慶紀錄。SOGO／提供
遠東SOGO周年慶七店拚出120.6億，破歷年周年慶紀錄。SOGO／提供

遠東SOGO全台七家店周年慶圓滿結束，SOGO指出，觀察今年周年慶的業種表現，黃金珠寶成長三成，而家電、餐飲、食品等成長幅度平均都有來到一成的成長。在各店力拚、及天母店與新竹店最後衝刺之下，全台整檔業績破120.6億元，創歷史新高。

SOGO指出，今年周年慶觀察整體市場狀況雖然都不是太好，而復興館雖在大幅改裝、精品營業面積受影響之下，整體成績仍然較去年成長亮眼。忠孝館每日人流量超過十萬人湧入，提袋率達100%。

今年周年慶能大巨蛋遠東Garden City已開幕的1F「食尚庭園」與全台最美地下街「花園綠廊」亮麗登場，在周年慶期間與SOGO東區三館同慶，更適逢「世界12強棒球賽」，業績表現比預期目標超過5成，更帶來75%的新客。

上周適逢周杰倫演唱會，大巨蛋、東區表現同樣亮眼，業績超越目標六成。藉由大東區串流導客，讓SOGO擁有更多年輕客群。遠東SOGO有大巨蛋遠東Garden City生力軍加入，2025全區開幕，SOGO明年業績會有相當大的成長挹注。

最後衝刺的北區百貨龍頭SOGO天母店，周年慶業績穩健成長2%，入店客數成長8%，周年慶業績12億元亦達成。今年天母店業績預計也將突破新高超過53億元，持續站穩天母百貨霸主地位！周年慶最後完美接棒結束的SOGO新竹店（含巨城購物中心），12天創下30.24億元，成長5%。

SOGO 周年慶 大巨蛋

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