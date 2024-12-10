展現台灣醫療實力！許景琦在國際精神醫學會議綻放光芒

展現台灣醫療與文化實力！台灣精神科名醫、台中維新醫院院長許景琦醫學博士，受邀出席在巴黎舉行的國際心理衛生及精神醫學會議，並擔任主題演講嘉賓，分享其研究成果《腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智病人間之差異》。

許景琦更與來自阿聯酋阿布達比、德國等地的專家進行深入交流，分享精神醫療領域的最新進展，並以現任台灣觀光醫療發展協會理事長的身分，促成多方國際合作的契機。

此行駐法國台北代表處代表郝培芝特別設宴款待許景琦，藉此機會感謝他為台灣精神醫療及文化所做出的傑出貢獻，也向國際來賓展現台灣的醫療實力與文化自信。

許景琦這項研究突破性地發現，腦脊髓液中T-tau/Aβ42比率，能直線反映失智病人的認知分級，為失智症的診斷提供了數位化基礎，也獲得國際醫學界高度肯定。

許景琦胸口別著青天白日滿地紅的國旗胸針、戴著約翰霍普金斯大學台灣校友會的領帶上台，主辦單位特別應許景琦的要求，在開場播放具有濃厚台灣特色的民謠《安平追想曲》，其悠揚旋律不僅讓與會者感受到台灣文化的溫暖與獨特魅力，也承載了他對故鄉及先祖的深厚情感。

許景琦以英文解釋歌曲的背景，同時動情地表示，這首歌是為紀念曾祖父於台南七股挑鹽養家的辛勞，象徵家族堅韌奮鬥的精神，也期盼能以音樂將台灣的人情味傳遞至世界。

許景琦的專業演講深入淺出，以大量數據與圖表展現研究成果，完美詮釋腦脊髓液生物標記與認知分級的關聯。其精湛表現贏得在場來自世界各地學者、專家的熱烈掌聲與高度讚譽。演講結束後，現場討論氣氛熱烈。