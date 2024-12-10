建築大師隈研吾操刀台中「勤美術館」 12月13日盛大開幕

台中西區草悟道全新文化地標開幕！由日本建築大師隈研吾操刀設計的「勤美術館」將於12月13日盛大開幕，台中副市長鄭照新10日出席開幕活動表示，「勤美術館的落成，就像在勤美草悟道這頂皇冠，放上最重要的一顆寶石！」

鄭照新感謝勤美集團與勤美璞真文化藝術基金會，從勤美誠品、洲際酒店到勤美術館，為草悟道打造一個結合旅宿、商場、藝文與住宅，融合美學與永續的多元商圈，讓來自全世界的旅客體驗專屬於台中的藝文生活。

鄭照新指出，勤美術館由日本建築大師隈研吾設計，歷經15年時間，在面臨疫情及物料上漲的挑戰後，很高興今日代表市長盧秀燕見證勤美術館的落成。

市府近年致力提升城市美學與藝文發展，打造藝文生活圈，從爵士音樂節年年舉辦，到「台中綠美圖」將於明年底開館營運，未來在勤美術館與綠美圖的館際合作下，相信可為市民帶來更豐富的藝術文化創新能量。

鄭照新說，台中已躍升台灣第二大城，今年更在各項城市指標評比屢創佳績，包括生活質感與居住幸福度都持續提升，這不只是市府團隊的努力，也感謝民間能量的長期挹注。

他也提到，勤美術館落成，可感覺到隈研吾大師的建築風格，包括下沉式建築及木造格柵等特色，讓他對於同樣是隈研吾大師設計的「台中巨蛋」更加期待與興奮。

勤美集團（1532）董事長林廷芳說明，勤美術館經歷10年以上淬煉，自2011年從閒置小學改造的臨時性美術館，至2019年打造工家美術館，成功打破過去展覽僅能存在於白盒子內的距離感，10幾年來的在地經營早已扎根於這塊區域，成為勤美術館發展的養分。

勤美璞真文化基金會何承育執行長也說，未來勤美集團會以這座國際級地景美術館成為長期據點，以「打開想像」為核心，持續帶領著市民實踐新的永續、創新、美感兼具的生活體驗。

隈研吾分享，「勤美術館」是他在台灣首座文化場域作品，意義非凡。以唐草為設計靈感，「掀開大地」為建築主題，希望能消除自然與建築之間的藩籬，創造出一座與地景共生的有機建築，詮釋建築自然的共生關係。

建築內部則注重人與空間的互動關係，運用木質格欄及岩板牆模擬大自然景象，增加觀眾猶如走入山林的體驗感。

文化局指出，勤美璞真文化藝術基金會近年致力於集結西區草悟道創新藝術及在地能量，也和市府推行如爵士音樂節、創意台中等各式藝文活動緊密結合。

勤美術館及預計明年底開館營運的「台中綠美圖」，將共同帶領台中市藝文發展至新的里程碑，盼未來持續公私協力，共同打造宜居友善的台中文化城，躍上國際舞台。