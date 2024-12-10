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越南台塑河靜10日開出新盤價 每公噸跌14美元至16美元

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

越南高爐大廠台塑河靜鋼鐵10日下午開出2025年1、2月交期的熱軋與線材盤價，熱軋每公噸下跌14美元、線材跌16美元。盤後價格為，熱捲CI每公噸518～533美元；線材CIF 650至660美元。以上皆到胡志明市。

河靜表示，雖歐美降息及原料價格持穩支撐鋼市，各國仍靜待美國新政府上任後的政策公布，主要市場中，歐洲採購受汽車業危機加深更趨保守，中國大陸在內需不振背景下生產與出口減少有限，鋼鐵市場需求與價格仍疲軟緩跌。

另一方面，考量下游新舊年歲交接期，加上農曆春節資金與庫存調節，河靜鋼決定2024年12月開出的內銷美元報價價格，在2024年11月開盤價格基礎上作相關調整：其中熱軋每公噸較上月降14美元，線材較上月降16美元，交期基本落於2025年1月~2025年2月間。

鋼鐵

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