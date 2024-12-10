越南台塑河靜10日開出新盤價 每公噸跌14美元至16美元
越南高爐大廠台塑河靜鋼鐵10日下午開出2025年1、2月交期的熱軋與線材盤價，熱軋每公噸下跌14美元、線材跌16美元。盤後價格為，熱捲CI每公噸518～533美元；線材CIF 650至660美元。以上皆到胡志明市。
河靜表示，雖歐美降息及原料價格持穩支撐鋼市，各國仍靜待美國新政府上任後的政策公布，主要市場中，歐洲採購受汽車業危機加深更趨保守，中國大陸在內需不振背景下生產與出口減少有限，鋼鐵市場需求與價格仍疲軟緩跌。
另一方面，考量下游新舊年歲交接期，加上農曆春節資金與庫存調節，河靜鋼決定2024年12月開出的內銷美元報價價格，在2024年11月開盤價格基礎上作相關調整：其中熱軋每公噸較上月降14美元，線材較上月降16美元，交期基本落於2025年1月~2025年2月間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言