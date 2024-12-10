礁溪長榮鳳凰酒店永續創意打造2.4米聖誕樹 迎聖誕跨年

長榮鳳凰酒店（礁溪）今年以卓越的環保努力榮獲銀級環保旅館標章，再次展現品牌對永續經營的堅持。在即將到來的聖誕節，酒店以環保創意與實際行動結合，推出一座由酒店同仁手工打造的2.4米環保聖誕樹，以獨特方式傳遞對環境保護的重視，並且推出了一系列活動，從聖誕節一路歡慶到跨年夜，共同迎接嶄新的2025年。

長榮鳳凰酒店（礁溪）將客房淘汰的木製面紙盒透過重新油漆和創意再生設計，讓這些原本即將被丟棄的材料，搖身一變成為氣派非凡的亮眼裝置。高達2.4米的環保聖誕樹，使用65個面紙盒搭配聖誕燈飾，詮釋出獨特的永續美學。從設計到組裝皆由內部團隊完成，展現了環保精神與創意巧思。酒店更在聖誕節期間安排一系列活動，包括手作體驗與聖誕老公公見面會，於旅客熟睡時，聖誕老公公還會悄悄出現送祝福，將小禮物掛在門口上，用創意增添節日趣味。

12月31日晚間，長榮鳳凰酒店（礁溪）將以美食與音樂的跨年盛會陪伴旅客迎接2025年。當晚活動精心準備了自助式輕食點心與特調雞尾酒，旅客可在滿足味蕾的同時，欣賞現場樂團帶來的精采演出，沉浸於充滿節慶氛圍的夜晚。活動的高潮將是壓軸抽獎環節，當晚將送出價值萬元的住宿券，為參加旅客增添新年好運與歡樂。

長榮鳳凰酒店（礁溪）在跨年夜後，推出系列活動迎接2025年元旦。活動亮點包括DIY手作，旅客可親手製作屬於自己的「光芒萬丈煙火相框」與「新年提袋」，象徵新的一年光明璀璨、充滿希望。現場還設有元旦挑戰遊戲「旦出好運氣」，旅客需將球丟中九宮格的任意一格並完成相應任務，即可獲得專屬新年禮品，寓意好運開啟新篇章。在創意體驗與趣味挑戰中，也能感受到新年到來的歡樂與期待。