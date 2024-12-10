大陸龍頭鋼廠寶鋼明年1月開平盤
大陸龍頭鋼廠寶鋼10日拍板2025年1月盤價，基本維持平盤。
寶鋼指出，經研究決定，新盤價在今年12月的基礎上調整如下：
一、熱軋：基價不變。
二、厚板：基價不變。
三、酸洗：基價不變。
四、普冷：基價不變。
五、熱鍍鋅：基價不變。
六、電鍍鋅：基價不變。
七、中鋁鋅鋁鎂：基價不變。
八、鍍鋁鋅：基價不變。
九、高鋁鋅鋁鎂：基價不變。
十、彩塗：基價上調人民幣100元/噸。
十一、無取向矽鋼：基價不變。
十二、取向矽鋼：基價不變。
十三、合金加價及塗層、鍍層加價調整詳見2025年1月價格表。
十四、以上價格調整通知自公布日起生效執行。
十五、本價格調整通知的解釋權屬寶山鋼鐵股份有限公司行銷中心（寶鋼國際）。
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