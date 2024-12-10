大陸龍頭鋼廠寶鋼明年1月開平盤

台灣遊艇產業近3年出口產值從69億元攀升到82億元，是亞洲第一大、全球第四大。過去中國大陸熱衷玩遊艇的富豪，大多數都會在香港購買台灣製造的豪華遊艇，因為可從香港直接航行到深圳、珠海靠泊6個月。然而，這個漏洞從4、5年前開始就被堵起來了，如今台灣遊艇賣到中國大陸，會被課徵47%的關稅。 但儘管如此，台灣遊艇公會理事長陳朝南說，目前台灣在遊艇的國際市場上，並未面臨很大的競爭，除了本身的一大優勢，也將隨著川普正式上任美國總統而相對獲益。...

2024-12-10 13:00