工具機展明年3月登場 拚千家廠商秀AI智慧製造
2025年台北國際工具機展（TIMTOS）將在明年3月上旬登場，主辦單位評估，將聚集1000家廠商，使用超過6000個攤位，將呈現人工智慧AI與智慧製造應用。
外貿協會和台灣機械工業同業公會共同主辦2025年台北國際工具機展，將於明年3月3日至8日登場，此次展會特色包括全球指標B2B工具機專業展，串聯完整金屬加工產業供應鏈，並呈現AI與智慧製造平台。
主辦單位指出，台灣位居全球第7大工具機製造生產地，其中80%的產量銷往全球，台灣機械製造業具備高度整合性，透過精密加工技術與創新能力，從製造加工、零件到整機，建構一站式產業生態系。
根據資料，此次展會台灣廠商將展出包括金屬切削工具機、金屬成型工具機；刀具、工具及配件；焊接、表面處理設備、雷射加工設備；AI、控制系統和智慧製造、以及其他創新應用產品。
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