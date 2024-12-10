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全聯「小時達」年度訂單數突破1000萬 成長四倍

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
全聯「小時達」年度訂單數突破1000萬，成長四倍。全聯/提供
全聯「小時達」年度訂單數突破1000萬，成長四倍。全聯/提供

全聯自2021年初推出自營「小時達」，主打生鮮雜貨最快30分鐘送到家服務，隨著店數迅速擴展涵蓋全台100%外送區域，站內商品也持續擴增至上萬件，並堅持「線上不加價」，開站四年養成大批忠實顧客，「小時達」截至今年12月，整體年度訂單數成長四倍，突破1,000萬。

全聯指出，小時達今年10月才正式突破1,100間門市，相隔兩個月再傳出訂單破千萬的好消息，截至今年12月，小時達年度訂單數成長四倍，而自營訂單成長更是顯著，較開站第一年成長八倍之多；全聯表示，業績成長主要來自於舊客黏著度持續提高，據統計有近7成顧客會回購下單，其中顧客分布除了以雙北為主外，也觀察到近年台中、新竹兩大都會區呈現快速成長，被視為生鮮雜貨外送一級戰區！

其中，「奇異果、金針菇、高麗菜、雞胸肉、豬梅花肉」是小時達前五大熱銷商品，根據內部數據顯示，北部消費者最愛買菜，生鮮類商品特別受到歡迎；相較起來中南部消費者偏好下單氣泡水和零食，其中熱門零食前三名：蚵仔煎口味洋芋片、鱈魚香絲和經典義美小泡芙通通上榜；另外也觀察到東部及離島地區消費者最常購入調味品，其中又以「糖」的需求最高。

為了滿足消費者多元化需求，小時達站內商品已擴增至破萬支品項，民眾日常生活必需品，實體門市有的線上也買得到，12月起每周四也推出「年度熱銷品1元驚爆價」，12月12日義美小泡芙、12月19日金針菇、12月26日農心辛拉麵、2025年1月2日礦沛氣泡水等通通只要1元。並同步攜手外送平台推出專屬優惠，上Uber Eats點小時達，12月起連續四周也將推出5支年度爆殺現折10元活動，讓消費者怎麼買都省錢，快手刀搶起來！

全聯表示，小時達豐富的生鮮蔬果為消費者帶來更便利的自煮生活，也觀察到消費者更加重視蛋白質等營養攝取和養身觀念，包含雞胸肉、鮭魚、蛋、鮮奶、無糖豆漿、豆腐等都擠進前20熱銷商品，特別是在健康飲食趨勢下，越來越多消費者選擇低糖、無糖飲品，無糖豆漿銷量就比含糖豆漿多了三倍。小時達整年度蛋銷量也突破2,600萬顆，其中單價較高的冷藏蛋業績更是成長一倍；消費者重視「新鮮度」，反映在小時達持續提升的送貨效率，騎士送單平均僅需七分鐘，不僅冷藏蛋，容易融化的冰塊也名列前20名熱銷商品，顯示高效率配送不僅確保生鮮商品新鮮度，也大幅提升整體服務品質！

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