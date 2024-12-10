尾牙宴席加喜宴旺季加持 漢來美食11月營收4.88億元創同期新高

漢來美食公告11月營收，單月營收為4.88億元，月增10.31%、年增20.33%，單月營收創同期新高；累計前11月營收為53.56億元，年增21.24%，超越去年全年營收49.19億，創歷史新高。漢來美食表示，隨著餐飲市場進入年度尾牙、農曆春節預訂旺季，旗下19個品牌50家餐廳加緊腳步為刷新年度目標衝刺。

漢來美食表示，11月營收交出漂亮成績單，主要受惠尾牙旺季的宴席餐飲需求已開始發酵，加上年底前好日子多，喜宴也讓周末假日的宴會廳人潮滾滾，漢來美食全台包含高雄漢來飯店宴會廳、巨蛋宴會廳、以及南港漢來大飯店宴會廳，兩地三廳尾牙宴席加上喜宴等營收直逼1.2億元，成為營收最大挹注。

漢來美食指出，11月屬於全台百貨周年慶檔期，漢來美食旗下品牌餐廳，幾乎八成都是百貨店，百貨周年慶吸客人潮同樣助長餐飲來客數，以近來在餐飲網路聲量居高不下的片皮鴨專賣店「上菜」為例，全台三家店11月的營收金額逼近2,000萬元，其他包括名人坊、東方樓等中餐品牌，以及島語、海港自助餐系列表現同樣亮眼。

展望2025年，漢來美食表示，集團進入展店動能火力全開階段，延續這些品牌熱度，預計全年將在台北，台中、台南、高雄等地開出10家分店，另有2家舊店改裝，備受關注的島語預計也將開出4家分店，使得2025年漢來美食旗下餐廳總數將來到60家店，讓漢來美食的餐飲版圖擴大。