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客運動態管理中心將全面 AI 化 公路局：明年下半年啟動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部公路局10日指出，未來的車輛動態資訊管理中心將會朝向全面AI化，不僅可強化資安、優化緊急通報系統、現場人力也有望減少三分之一，預計2025年下半年會公開招標，並開始建置相關系統，隨後開始進行資料移轉，預估最快2028年可上路。

公路局指出，車輛動態資訊管理中心主要是針對全台各地的公路客運監控狀況，可針對大客車駕駛的駕車時間、行車路線導入科技化管理。在事前，也可透過該中心掌握預約入園車輛資訊，向業者宣導駕車時間規範；事中則透過即時監控掌握車輛運行，對異常事件即時通報處理；事後則結合統計報表輔助公司查核，確保大客車駕駛遵守駕車時間規定及行車路線。

另外，公路局也整合全國公路客運及15縣市市區公車資訊，將其資訊發佈於公路客運APP及公路客運即時動態資訊網，提供民眾查詢路線、站位、時刻表及預估到站時間等資訊，並將每條路線的梯形票價表設計簡潔易用的票價查詢介面，同時連結各區域生活圈TPASS通勤月票，讓民眾清楚了解所選路線是否屬於TPASS適用範圍，為民眾在路線選擇及費用評估上提供可靠參考，透過資訊服務的整合，大幅提升公共運輸服務的友善性。

公路局也提到，未來也會積極朝向全面AI化，主要是要針對車輛動態資訊管理中心的系統優化，目前因在緊急狀況通報還是必須要仰賴人力打電話，未來如果導入AI後，不僅可以讓通報流程更加順暢，也能讓反應更加即時，並且在人力方面也能減少現在人力的三分之一，不過現場仍需留下必要人力監控。

此外，公路局也提到，資安系統也是未來相當重要的議題，因此在未來優化系統過程中，也會讓AI與資安結合，強化資安，相關細節仍在跨部會討論中，預計最快會在2025年下半年公開招標，並著手建置，建置後預估大概需要三年時間轉移數據資料，按此推估最快2028年將可全面導入AI。

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