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華航 A350 客艙再升級 2027 年起上線派飛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航與空中巴士簽署15架A350改艙合作。
華航與空中巴士簽署15架A350改艙合作。

中華航空（2610） 12 月 9 日正式宣布委託空中巴士進行 15 架 A350 改艙工程整合與技術服務。華航致力提供旅客頂尖優質的空中服務，預計 2027 年起推出 A350 全新客艙，延續東方美學，期與旅客建立深層情感連結及共鳴，強化華航品牌特色，嶄新客艙產品將締造無與倫比的飛行體驗。

華航自 2016 年起領先國內業界引進 A350 新世代機隊，配有32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙，全機共有306席座位，素有「最科技、最節能、最環保、最寬敞、最安靜」的綠能客機著稱，其機身70% 採用全新複合材質等先進材料，有效減輕航機重量及提升安全性。客艙設計融合人文底蘊，華航專屬的柿木紋設計與金屬光感的異材質拼接，同時搭配情境燈光營造氛圍，展現獨特優雅的台灣品味。

華航 A350 機隊為全球最先進、舒適的客機，推出至今獲得國內外眾多知名大獎，包含日本《Good Design Award, GDA》5 項大獎豪華商務艙座椅、豪華經濟艙座椅、Sky Lounge、情境燈光及影視娛樂系統操作介面以及美國《Global Traveler》「最佳商務艙座椅設計」之殊榮，也持續深受旅客喜愛。為提供旅客與時俱進的客艙設施，並提供跨機隊一致的飛行體驗，華航未來設計將納入現行機隊規劃、旅客反饋、業界動態、工藝美學等面向，升級全艙等座椅、機上影視娛樂系統、機上網路及客艙環境等，並延續東方美學與時尚現代感的設計風格，呵護旅客在機上的每一刻。

空中巴士未來將協助華航進行改艙作業，包含全艙等座椅安裝及認證與客艙設施設計等規劃，派遣專業技術人員來台指導技術工程及優化改艙流程，共同為 A350 邁向下一個新世代。華航全新 A350 客機預計於 2027 年起上線派飛，2028 年完成 15 架客機改艙。

A350 客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛德國法蘭克福、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等歐洲航線及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

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