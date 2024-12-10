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周杰倫演唱會看台晃動 遠雄聲明：大巨蛋經得起3天3夜

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
演唱會經濟帶動千億元動能，台北大巨蛋成熱門場地。記者朱曼寧／攝影
演唱會經濟帶動千億元動能，台北大巨蛋成熱門場地。記者朱曼寧／攝影

藝人周杰倫從5日開始，一連4天在台北大巨蛋舉辦演唱會，嗨翻全館，不過有部分觀眾反應看台有晃動問題，對此，遠雄集團聲明三大點，並強調「大巨蛋經得起三天三夜」，而目前沒有接獲附近居民反映，後續將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。

針對台北大巨蛋關於看台結構及共振議題，遠雄聲明如下：

第一、周杰倫8日演唱會中，看台區部分歌迷反應感受晃動，由於體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，而上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管。另外看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。

第二、看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮。但要提醒歌迷，上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出。請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。

第三、關於演唱會音場對周遭環境影響，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範。

大巨蛋為大型量體、筏基結構，而且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，而水平震動並無測得振幅。其自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，應不致造成附近居民不適。

觀察過去幾場大型賽事，人數及應援音場，都不小於演唱會，並沒有接獲附近居民反映。後續我們將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。

大巨蛋

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