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新通過基隆、宜蘭國土分區草案 國土署曝剩八縣市未繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國土計畫法預計明年4月底將上路。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法預計明年4月底將上路。圖／聯合報系資料照片

為讓國土計畫法如期上路，內政部持續召開國土計畫審議會，今日再通過基隆市、宜蘭縣國土功能分區圖草案，截至目前為止，全台共計有七個縣市已完成草案審議；國土署強調，相關子法研訂已完成16項，其餘七項持續辦理中，預計今年底前完成。

國土署表示，基隆市政府及宜蘭縣政府依據全國國土計畫及該市（縣）國土計畫指導繪製國土功能分區圖，此次審議會針對地方政府提出因地制宜劃設方式、特殊個案及人民陳情案件進行審議討論。

國土署舉例，像是基隆市政府提出草濫溪取水口上游集水區之國土保育地區範圍調整、基隆市國土計畫指導劃設為城鄉發展區第2類之3範圍，宜蘭縣政府提出新增劃設為城鄉發展區第2類之3範圍等議題。

國土署透露，目前已有14個直轄市、縣（市）政府提報國土功能分區圖草案至內政部審議，請尚未提送國土功能分區圖草案的八個縣（市）政府儘速繳交，以加速審查作業。

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