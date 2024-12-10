北極星藥業完成11.7億元現金增資 大股東陳賢哲領頭加碼

北極星藥業-KY（6550）10日宣布，2024現金增資已完成收足股款，本次現增發行新股上市日將為2024年12月11日。本次現金增資以每股49元共發行2.4萬張新股，獲得國內外投資人高度支持，北極星藥業原有的大股東陳賢哲與現任董事長陳鴻文更是領頭加碼，成功募集11.76億元。

北極星藥業指出，本次現金增資對加快推動癌症新藥、及多胜鈦產品二者運營雙引擎之推動具重大助益，從而確保驅動公司未來成長動能。本次藉由現金增資取得資金主要用於竹南新廠增建針劑產線與 GLP-1 多胜肽原料（API）產線，亦規劃於中國大陸成都廠增建GLP-1多胜肽原料藥（API）產線。

北極星藥業表示，將持續強化子公司霖揚生技在多肽產品線的研發與創新，特別聚焦多項多胜肽產品的研發，同時進行製程優化以提高生產效率和產品品質，以原料藥、針劑以及口服製劑的學名藥產品發展，著重於新興市場的拓展，由於多胜肽產品供不應求，公司未來亦計畫與新興市場國家合作，透過合資企業、共同開發或是技術轉移等方式進入主要新興市場國家。

除此之外，北極星藥業於2022年9月對治療肺間皮癌新藥ADI-PEG 20三期解盲成功後，目前正依循FDA要求做批次量產、連續半年測試活性等流程，期許2025年能取得第一張ADI-PEG 20藥證並上市銷售；另同時也持續進行腦癌、肝癌、軟組織肉瘤等二三期臨床試驗中。

展望未來，北極星藥業將以「雙引擎」為核心策略，加快推動企業成長，實現產品市場化與全球布局的雙贏目標，持續引領生技產業的發展浪潮。