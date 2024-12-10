打房有效？台中今年預售屋解約77件 房仲曝有這3類原因

根據實價登錄，今年至今，台中簽約後解約的預售屋交易77件，其中24件在央行第三季打炒房後解約，且在央行第七波信用管制後，解約案平均單價較今年預售屋均價高約2成，房仲解讀，突顯解約買家，多因買貴而反悔，認賠殺出。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，打炒房後的解約案件，以三類型的交易為主。一為中坪數換屋宅，因換屋族爭取高成數貸款附有但書，不利換屋規畫；二為大坪數豪宅，由於貸款上限下修到僅剩3成，使買家打退堂鼓；第三為蛋白高價宅，部分外圍蛋白區機能仍待發展，但房價已提前反應，後續漲幅相對有限，也讓蛋白區高價宅的買家選擇解約淡出。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前預售屋實價資訊僅揭露至10月，即今年的預售屋解約案件，逾3成發生在第七波信用管制後的1個月內，說明政策對市場氣氛的干擾顯著。

張旭嵐分析。觀察今年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約77天，大約為兩個半月，不排除是看到實價揭露後，和同社區其他買家比起來，買價偏高，加上央行祭出限貸令，擔心後市不樂觀，因此反悔解約。

張旭嵐指出，預售屋契約的違約條款，多半會約定除非發生無法歸責於買賣雙方的特殊情況，否則任何一方主動要求解約，需賠付最高15%的違約金，所以買方通常不會貿然解約；台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都逾預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成，買家寧願認賠殺出。

根據實登，9月20日後，台中的解約案件，平均總價達2616.3萬元，比整體預售屋交易的1984.3萬元，多632萬元，價差幅度達三成，顯示打炒房後，中高總價物件的解約量大增。