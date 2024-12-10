買貴後悔？台中預售掀解約潮 這三類交易最可能解約

台中買家「買貴後悔」了？根據實價登錄資訊統計，今年截至目前為止，台中在本年度內簽約又解約的預售屋交易達77件，其中24件於央行第3季理監事會議後解約。

尤其，第七波信用管制後的解約案件，平均單價較今年預售屋均價高約二成，平均總價更比今年的預售屋整體平均多了超過30%，凸顯解約買家，多因買貴而反悔。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，打炒房後的解約案件，以三類型的交易為主。首先是「中坪數換屋宅」，因換屋族爭取高成數貸款附有但書，不利換屋規劃，使換屋族暫時退場。

其次是「大坪數豪宅」，由於貸款上限下修到僅剩三成，壓縮資金彈性，使買家打退堂鼓；第三為「蛋白高價宅」，部分外圍蛋白區機能仍待發展，但房價已提前反應，後續漲幅相對有限，也讓蛋白區高價宅買家選擇解約淡出。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前預售屋實價資訊僅揭露至10月，也就是說，今年的預售屋解約案件，逾三成發生在第七波信用管制後的一個月內，說明政策對市場氣氛的干擾顯著，而隨著資料陸續公開，解約案件數還將續增，解約潮持續醞釀中。

觀察今年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約77天，大約為兩個半月，不排除是看到實價揭露後，和同社區其他買家比起來，買價偏高，加上央行祭出限貸令，擔心後市不樂觀，因此反悔解約。

張旭嵐指出，預售屋契約的違約條款，多半會約定：除非發生無法歸責於買賣雙方的特殊情況，否則任何一方主動要求解約，需賠付最高15%的違約金。所以對買方而言，若取得價格與市場行情差距不大，通常不會貿然解約。

而台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成，在買貴的損失高於違約的情況下，消費者更堅定想解約的念頭。