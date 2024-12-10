被高物價、高房價嚇到了？11月超過兩千人遷離台北市

內政部10日公布11月人口統計資料，六都中僅有台北、桃園自然增加呈現正成長，創高的出生率仍追不上死亡率，「生不如死」狀態持續47個月，值得關注的是，六都的社會增加部分，僅台北市遷出人口大於遷入，11月單月就有超過兩千人「脫北」。

11月新生兒持續今年新高紀錄，達到1萬2,557人，六都中貢獻最高前三名依序為台北市、桃園市、台中市；雖然出生人數增加，但仍追不上1.5萬人死亡速度，因此「生不如死」的狀態仍持續，至今累計達47個月。

根據內政部統計，今年11月戶口資料，人口數為2,340萬人，與上年同月減少1萬2,213人，平均每天減少33.37人，與上月比較則減少9人。若以月增狀況來看，以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之，則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為連江縣。

從出生狀況來看，11月出生數為1萬2,557人，平均約每3.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之6.55，較上年同月增加1,285人，較上月增加487人，呈現上升趨勢；死亡人數則是為1萬5,632人，平均約每2.8分鐘一人死亡，自然增加為負3,075人。

仔細探究六都的自然增加數據，發現人口負數最嚴重縣市依序為新北市、高雄市、台南市、台中市，僅有台北市、桃園市正成長；據統計，從2021年元月至今，「生不如死」的狀態已持續達47個月。

社會增加部分，11月遷入人口數為8萬2,885人，較上年同月增加1萬876人，遷出人口數為7萬9,819人，社會增加人口數3,066人呈現正成長。六都中，大部分縣市遷入都大於遷出，僅有台北市遷出1萬835人多過於遷入8,772人，兩者互相抵銷後，社會增加為負2,063人。

此外，11月結婚對數合計1萬1,503對，折合年粗結婚率為千分之6，就縣市別來看，粗結婚率最高為台中市、其次為澎湖縣、第三為桃園市；而離婚數則為4,348對，離婚最多的為花蓮縣、其次為新竹縣、再其次為台東縣。