核能重啟？ 2025年第1季就業展望調查 能源事業重跌78％

萬寶華10日發布〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉2025年第1季台灣就業展望淨值，在排除季節因素後為17%，較前一季微幅上揚1%，運輸、物流和汽車業招募需求強勁，能源和公用事業面對臨國際不穩定挑戰，且台灣面臨核能重啟與政策不確定性，業界投資意願受限。

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）調查台灣645位雇主，以此了解企業於2025年1至3月間的聘僱狀況，結果顯示33%預計增加人力，17%減少人力，48%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+16%，排除季節因素後則為+17%。

九大行業相較，以運輸、物流和汽車業+48%最高，金融保險及不動產業+31%居次，工業和材料業+25%第三。九個行業中有五個行業的工作機會較前一季增加。其中運輸、物流和汽車業相較上季增加26%，醫療保健和生命科學業增加14%、消費品及零售服務業增加5%的招聘計劃最熱烈。

值得注意的是，能源和公用事業2025年第1季的就業展望淨值為-48%，與上季相比下滑了78%。萬寶華台灣專業人才事業預備合夥人王大為指出，此次因美國關稅政策加劇供應鏈緊張，對全球能源產業影響深遠，特別是電動車零部件及電池供應，推高製造成本並壓抑新能源需求。保護主義也阻礙國際合作，增加市場波動與能源進口成本。儘管石油價格波動有所下跌，減少能源成本，但可能削弱綠能與新能源技術的競爭力，對投資與就業造成壓力，以及俄烏戰爭引發的不確定性加劇了全球經濟衰退預期，進一步削弱新能源投資信心。

此外，王大為還提到，台灣面臨核能重啟與政策不確定性，業界投資意願受限。儲能技術的安全疑慮與地方政府阻力，成為新能源發展的挑戰，進一步加大產業就業前景的壓力。

而國內運輸、物流及汽車業則受駕駛人力短缺影響，企業雇主積極推動延遲休假和大規模徵才計畫，以解決人力不足問題，並預期未來需求將持續增長。此外，王大為也提到，桃園機場旅運量持續成長，第三航廈的營運與服務需求，近期也將展開人才招募計畫；其中鎖定工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等專業人才為此次重點招募，為未來擴大營運提前準備。

在金融保險及不動產業部分，王大為表示，隨著金融科技（FinTech）的快速發展，政府積極針對金融數位化的支持以及相關政策更新，將推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中預計網羅會計、法律、商管、資訊、機電等領域人才，為市場注入新動能。而AI技術在金融業中的應用越來越普遍，從風險管理、信用評估、個人化理財建議到反欺詐系統，故對相關技術人才的需求大幅上升；除了一般金融人才外，各大銀行也正積極招募資安與AI應用等相關專業人才以提升業務競爭力。

工業與材料業則因政府積極推動技術升級與自動化需求增加，預計將逐步緩解人力短缺的挑戰，促進產業穩定成長。王大為指出，近年來，政府積極推動科技產業升級，除了積極協助各科學園區發展，也鼓勵地方產業創新突破，如中部科學園區廊道擁有眾多精密機械、光電、生物科技等企業，近期為因應技術升級及自動化需求增長而大舉徵才，其中包含軟體工程、精密機械工程師、技術與生產人員都將成為重點招募人才。另，近期知名化學企業也宣布，將投資上億資金在台擴建，預計締造超過百位就業機會。

就企業規模分析，在明年第1季的招聘意願，台灣以50~249人的中型企業+21%與以250~999人的大型企業+18%最強勁，以5,000人以上的超大型企業14%的人力需求位居最末。

本次調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，其中41個國家/區域預計增加人力，一個國家/區域預計減少。就區域比較而言，第一季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度+40%第一，中國+29%第二，新加坡+25%第三，台灣就業展望則為+17%排名第四，而香港就業展望最為謹慎+6%居於末位。