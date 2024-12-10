綠舞飯店 Chii Go Villa 買一贈一 入住體驗薑餅人 DIY

踏入充滿感恩與喜悅的12月，到處都洋溢準備過節的熱鬧氛圍，綠舞國際觀光飯店即日起至2025年5月29日平日推出「Chill Go Villa」買一贈一住房專案，可選擇連續入住二晚或同一晚入住二間相同Villa房型。

聖誕跨年兩大節慶將至，12月23日至12月25日入住可報名參加蝶舞咖啡廳薑餅人裝飾活動、小朋友們最期待的「與地球交換禮物」敲敲門送禮物、聖誕手環DIY、捕獲快閃聖誕老公公等歡樂活動；12月31日當日入住參加綠舞跨年晚會，綠舞特別邀請到重擊現實打擊樂團為大家在跨年夜帶來無限驚喜與熱情演出，利用生活中唾手可得的物品揉合肢體互動譜出撼動人心的節奏high翻全場。現場除了精彩節目及美味餐點，還有超多幸運抽獎的獎品。

綠舞飯店「Chill Go Villa」即日起至2025年5月29日平日入住Villa享買一贈一超值優惠。深受旅人推崇的Villa共有單層寬敞的豪華庭園及高級庭園Villa，以及上下兩層佔地共60坪的豪華湖畔Villa滿足不同的人數需求，每間Villa皆有獨立出入口及寬敞的榻榻米活動空間，享受絕對的私人領域空間最適合在歲末年終之際與親友團聚開趴慶祝。

優惠專案可連續入住二晚或同一晚入住二間相同Villa房型，入住換穿唯美浴衣暢遊園區、餵食萌寵及體驗虛擬高爾夫享受揮桿樂趣，還可品嚐住客專屬宵夜時光及翌日活力早餐。暖心冬季出遊，晚上睡前浸泡Villa房型獨有的檜木浴缸，享受泡湯時被天然檜木的香氣圍繞，讓身心靈迅速放鬆療癒。

另，歡慶綠舞飯店旗下貓咪咖啡廳「擼LALA Sweets」台北松菸旗艦店盛大開幕，2025年1月31日前入住綠舞飯店每房加贈一張100元台北擼LALA Sweets折價券。

綠舞飯店延續每年深受旅客盛讚的聖誕老人敲門送禮物，今年更注入環保理念呼籲大家愛護地球，12月23日至12月25日邀請住客來一場「與地球交換禮物」用家中二手良品或少使用的物件包裝成禮物於入住時交給飯店，晚間由聖誕老人化身幸福特派員為您將禮物送給最重要的人；住客專屬DIY活動親手製作編織手環搭配質感聖誕吊飾，送禮自用都盡顯心意；蝶舞咖啡廳邀您親子同樂妝點薑餅人(每房2位免費參加)在美味的薑餅人造型餅乾上啟發玩心與創意製作獨一無二的薑餅人；還有機會捕抓聖誕老人快閃的身影，向聖誕老人合照打卡索取小禮物，打造童趣浪漫的聖誕回憶。