雙12挑戰市場最低價！12月12日 旅天下機票、跟團買1送1

旅天下（6961）表示，為延續雙11爆棚買氣，加碼年終最強檔雙12活動，12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行12,122元起」、「跟團一口價」最低11,212元起，售完為止。凡下訂雙12活動任一商品，即贈JetFi eSIM 1GB體驗序號，至JetFi官網登錄活動，還有機會獲得iPhone、現金禮券等好禮。

旅天下祭出年度壓軸優惠，「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一只要4,888元起，挑戰市場最低價。「日本花卷5日計畫機票」、「越南富國島5日計畫機票」亦買一送一，分別10,999元起、9,998元起。如不想自訂酒店，推薦日本「沖繩5日」、「東京5日」、「大阪5日」、「香港3日」等機加酒自由行產品，皆含稅12,122元起。

團體旅遊也能買一贈一。去日本浪漫踏雪「花卷龍泉洞.淨土之濱.採果5日」入住三晚溫泉、「大阪環球影城.清水寺5日」、「東京迪士尼.富士山美景.溫泉6日」，或是去東南亞避冬，「泰國曼芭水上咖啡廳遊輪6日」、「泰國鄭王廟泰服體驗.暹邏灣5＋1日」、「馬來西亞沙巴五星度假.海洋公園.無購物5日」通通第二人免費。最低價33,800元，等於一人只要16,900元起。

另外，旅天下祭出最有誠意一口價，到日本東北搭纜車看樹冰「花卷阿仁樹冰雙溫泉5日」、前往北海道賞櫻「函館洞爺湖雙溫泉5日」均每人21,212元起，並安排入住兩晚溫泉飯店。「韓國釜邱蔚三城5日」更殺。一次走訪釜山、大邱、蔚山三大城市賞雪，每人僅11,212元起。