預期房價下跌？ 台中77件預售屋解約、專家揭1特色

台灣房屋統計實價資訊指出，截至目前， 台中今年簽約的預售屋交易，已有77件解約 ，其中24件在第七波信用管制後，由於這些解約案平均單價較今年均價高約二成，平均總價也多了三成，這些買家可能覺得買貴，或認為房價可能下跌而解約。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前預售屋實價資訊僅揭露至10月，也就是說，今年的預售屋解約案件，逾三成發生在第七波信用管制後的1個月內，說明政策對市場干擾顯著，隨著資料陸續公開，解約案件數還將續增，解約潮持續醞釀中。

觀察今年解約的預售物件，從簽約到解約，平均約77天，大約為兩個半月，不排除是看到實價揭露後，和同社區其他買家比起來，買價偏高，加上央行祭出限貸令，擔心後市不樂觀，因此反悔解約。

張旭嵐指出，預售屋契約的違約條款，多半會約定除非發生無法歸責於買賣雙方的特殊情況，否則任何一方主動要求解約，需賠付最高15%的違約。

因此對買方而言，若取得價格與市場行情差距不大，通常不會貿然解約；而台中在限貸令後的解約案件，不論單價還是總價，均價都超過預售屋平均價格15%以上，甚至高達三成，在買貴的損失高於違約的情況下，消費者更堅定想解約的念頭。

觀察9月20日後之後，台中的解約案件，平均總價達2,616.3萬元，比整體預售屋交易的1984.3萬元，多632萬元，價高幅度達三成，顯示打炒房後，中高總價物件的解約量大增。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，打炒房後的解約案件，以三類型的交易為主。首先是「中坪數換屋宅」，因換屋族爭取高成數貸款附有但書，不利換屋規劃，使換屋族暫時退場。

其次是「大坪數豪宅」，由於貸款上限下修到僅剩三成，壓縮資金彈性，使買家打退堂鼓。