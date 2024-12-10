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千萬預售宅熱區曝 雙北僅一區、這裡可買市中心

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團指出，想在雙北地區以千萬元買到3房預售大樓，僅剩下淡水區最有機會。圖／永慶房屋
永慶房產集團指出，想在雙北地區以千萬元買到3房預售大樓，僅剩下淡水區最有機會。圖／永慶房屋

千萬預算想買2至3房的預售大樓，該到哪裡買？永慶房產集團盤點六都坪數20坪至40坪、總價千萬內的預售屋交易量前十名行政區，雙北僅淡水入榜，台中、桃園、台南也都要到蛋白區尋覓，高雄則還有市中心可選。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來雙北房價持續攀升，民眾想要以千萬入手2、3房的預售屋越來越困難。資料顯示，雙北地區總價千萬元2至3房的預售屋，僅剩下淡水區仍有較大的交易量。

她表示，淡水距離市中心較遠，加上開發素地面積多，因此仍有不少價格親民的預售屋產品。不過淡水區千萬元以下的預售住宅平均總價已高達915萬元，為榜上最高，未來千萬元內的淡水預售大樓恐怕也會越來越少。

前十名行政區中，桃園有大園、觀音、楊梅上榜，台中僅有梧棲區，而台南則僅有安南區，這些區域皆位於該直轄市的蛋白區。

陳金萍指出，這些行政區位置都在相對偏遠的區域，且建設仍在發展中，因此大多房價都較為便宜。而這些區域的房市交易量，大多受到工業區、科技園區和新興重劃區的影響而帶動。

不同於其他都會區，高雄市在市中心地區仍有機會以千萬預算購入2至3房的預售住宅。陳金萍表示，其中入榜的鳳山區和三民區皆位於市中心，且生活機能成熟，都有捷運線行經。

由於高雄市的土地取得成本相對較低，加上基期也偏低，民眾可以在市區內找到千萬元以內的2至3房預售住宅，對預算有限的消費者而言無疑是個福音。

另外，楠梓區和橋頭區距離市中心相對較遠，這兩區則受惠於科技廊帶的發展，加上科技業設廠的利多效應，激發強勁的居住需求，也帶動區域的預售屋交易，未來楠梓和橋頭區的科技產業若持續蓬勃發展，房價仍有可能持續上漲。

六都總價千萬元買20坪至40坪預售屋熱區。資料來源／永慶房屋
六都總價千萬元買20坪至40坪預售屋熱區。資料來源／永慶房屋

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