年底掃除商機夯！DUSKIN 推全新「MAX!瞬效系列」清潔劑

國內清潔用品市場規模超過400億元，看好家庭清潔市場商機，DUSKIN樂清於年底大掃除旺季來臨前，推出全新清潔用品「MAX!瞬效系列」（售價159元）-解垢（水垢清潔劑）、霉除（速效除霉劑）、亮廚（廚房清潔劑）、浴潔（浴室清潔劑）共四款，強調能用泡沫包覆污垢後快速分解，洗後防污成分能防止污垢快速生成，有效並迅速清潔。

首波更與三麗鷗跨界聯名，量身挑選美樂蒂、酷洛米、Hello Kitty、布丁狗等四大明星肖像，以試用價買1送1在全台7-ELEVEN（貨架+日用預購）限量銷售，最多可現省159元。DUSKIN樂清期望能藉此擴大家庭市場經營，滿足民眾各種空間清潔的需求。

DUSKIN樂清表示，根據網路口碑公司資料顯示，居家清潔中民眾最困擾是「發霉」、「水垢」和「污垢」問題，而場域以打掃「馬桶」、「浴室」及「廚房」為主，都是家中清掃的痛點，此外，DUSKIN樂清耕耘業務市場30年，各種業務用洗劑也深受數萬家契約客戶愛用，故期望再延伸拓展家庭清潔市場，並故費時開發共四款的「DUSKIN MAX!瞬效系列」。

此外在商品包裝上運用明亮色彩，搭配精簡命名方式，直接點出各項產品特色，一目瞭然。此外首波限量的三麗鷗聯名款，滿足以女性為主客層的商品定位，讓三麗鷗一起快樂打掃。

距離農曆年僅剩不到50天，DUSKIN樂清同步推出「年終掃除輕鬆購」活動，自12月11日起在全台超過七千家的7-ELEVEN正式起跑，貨架商品（共8項）、日用預購（10項商品），品項包含日本明星掃除工具類商品、洗衣精、清潔劑、消毒、洗手商品等共計18種品項，優惠活動則有任選商品買一送一、單品價或超值量販價優惠等，清潔需求商品應有盡有。因應在年底大掃除的清潔打掃需求，活動至2025年2月4日為止，預計此波將會帶動業績成長二成。