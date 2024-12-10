房產大數據／桃園稱霸11月房市交易量 為何整體買氣仍未回暖？專家深度解析

2024下半年，台灣房市在政策干預下陷入交易冷清的狀態；然而，11月的房市數據似乎透露出些許生機。多家房仲業者統計內部成交行情發現，六都交易量普遍較上月回升，這是否意味房市即將復甦呢？

11月交易量出現回升信號！房貸、回溫成熱門關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據台灣房屋和中信房屋的內部交易統計，六都與新竹縣市中，桃園市的增幅表現最為亮眼。中信房屋總經理張世宗分析，隨著政策逐步消化，不受政策影響的買方看屋意願明顯增加，加上年底傳統房市旺季的推動，11月整體交易量呈現小幅回升。桃園房市之所以突出，主要得益於房價親民、建設題材豐富，持續吸引來自雙北的外溢人口，成為當地房市的重要支撐力。

然而，與去年同期相比，交易量仍減少近三成，顯示市場復甦尚需時間。《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一周內（2024/12/02~2024/12/08）對「房市買氣」的討論，「房貸、桃園、回溫、降價、房價」等成為熱門關鍵字，反映民眾對高房價的焦慮依然存在。網友紛紛表示，「上禮拜還接到銀行打來推銷房貸」、「買氣越來越弱」、「不管是預售或中古，目前沒有聽到賠售就是了」、「桃園人口正移入本來就不怕」。

買賣轉移棟數再創新低 張旭嵐：買家觀望情緒仍濃

另一方面，六都地政局11月的買賣移轉棟數統計顯示，整體交易量與上月基本持平，年增率則創下近19個月新低，其中台南年減40.4％、新北年減26.7％、台北年減19％，位列減幅前三名。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，11月交易量的持平更多源於10月受颱風假和假期影響的基期較低，11月行政流程恢復後數據有所回升，但並不代表市場實質改善。與去年同期相比，交易量減少逾一成，顯示買方觀望情緒依然濃厚。短期內，除非屋主願意降價，否則買氣難以快速提振。

張世宗進一步分析，目前市場主要由兩類買方支撐，一是有剛性需求的自住客群，二是手握充裕現金的高資產客群。在這兩類買方的支持下，市場能維持一定穩定性。但隨著賣壓加重，特別是蛋白區、蛋殼區以及資金回籠壓力大的屋主，價格鬆動的跡象越來越明顯，議價空間逐步增大。市場正逐步向買方傾斜，對於有購屋需求的民眾而言，現在正是進場看房、議價的好時機。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月02日至2024年12月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『房市買氣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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