陽明海運新闢中國至泰國快線服務 強化航線服務網絡
陽明海運（2609）為持續拓展亞洲區間航運市場，積極優化中國至東南亞航線布局，將新闢中國至泰國林查班快線 (China-Thailand-Express，簡稱CTE)，強化陽明海運於亞洲區間市場競爭力，並預計自2025年1月初開航，為客戶提供更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送網絡，並進一步推動市場發展與業務成長。
陽明海運目前於中國至泰國區間已提供4條航線服務，此次新闢CTE 航線將提供21天巡航之每週固定航班服務，將更加滿足客戶對貨櫃運送的彈性配置需求。CTE航線掛靠港序為：上海 (Shanghai) – 寧波 (Ningbo) – 廈門 (Xiamen) – 南沙 (Nansha) – 林查班 (Laem Chabang) – 蛇口 (Shekou) –上海 (Shanghai) 。
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