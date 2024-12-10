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榮剛營收／11月10.11億元 12月營收將維持平穩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）11月自結合併營收為10.11億元，累計前11月合併營收為118.39億元。

榮剛表示，目前出貨占比以高單價VAR、高功能不鏽鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，由於公司訂單滿載，工廠產能利用率將持續維持在高檔以因應出貨需求，預估12月營收仍將持續維持10~11億元水準。

展望未來，航太產業炙熱，能源及油氣產業需求也維持一貫的平穩。軍工方面在地緣政治影響下，軍備需求日益提高。而高毛利率航太等用材接單熱度持續保持，有助提升公司獲利能力，整體來說，公司對市場前景抱持正向樂觀看法。

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