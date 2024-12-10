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空中巴士強化供應鏈 瞄準全球單走道客機需求商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／德國漢堡10日電
空中巴士單走道客機業務行銷總監Antonio da Costa飛機製造商也遇到供應鏈不順暢干擾，空中巴士改變策略派工程師進駐到各大供應商，了解供應商的零件供應品質概況，讓新機交機的速度能更快速。黃淑惠攝
空中巴士單走道客機業務行銷總監Antonio da Costa飛機製造商也遇到供應鏈不順暢干擾，空中巴士改變策略派工程師進駐到各大供應商，了解供應商的零件供應品質概況，讓新機交機的速度能更快速。黃淑惠攝

空中巴士單走道客機業務行銷總監Antonio da Costa不諱言的指出，飛機製造商也遇到供應鏈不順暢干擾，空中巴士改變策略派工程師進駐到各大供應商，了解供應商的零件供應品質概況，讓新機交機的速度能更快速，瞄準全球航空公司的新機需求訂單。

Antonio da Costa表示，空中巴士一直在全球尋找有優勢、創新的零組件供應商，未來也希望能在台灣找到更多合適的供應商進一步擴大合作。

尤其，全球單走道機型需求量大，因應單走道客戶訂單，2027年由月產量由現在的45台，增加到75台；空中巴士已經在全面強化供應鏈合作，有信心2027年能達到史上最高的月供應量75架，相當於每天要生產3架。

A320新機型全面進化，有三大好處，首先油耗量及排碳量減少20%，降低對於環境的衝擊，其次，噪音較舊機型降低一半，第三，續航力更好，航程多出2500海里。

空中巴士A320家族共有四個生產基地，在美國阿拉巴馬州、法國土魯斯、德國漢堡、大陸天津都有設廠，德國的漢堡則是A320的大本營，共有4條生產線，土魯斯有2條生產線；另外，美國阿拉巴馬州與大陸天津都各有1條生產線，目前都在建置第2條，總生產線將從今年的8條拓展到明年的10條。

Antonio da Costa也進一步表示，全球現在會出現大缺機，主要是疫情期間各大航空公司都減少訂單及延後交機計畫；疫後各家航空業者的訂單需求回升速度太快，然而，飛機製造需要時間才能恢復交機能量，尤其，現在又遇到供應鏈品質、數量不穩定的問題，因應這個挑戰，空中巴士需要跟供應鏈一起配合；在疫情之後，空中巴士不斷強化與零組件客戶合作，逐漸趕上交機的進度。

面對未來美國會不會推出新的關稅政策，空中巴士每1架飛機，有近一半的零件來自美國，所以美國會不會有新關稅政策影響到航太產業，值得繼續觀察。

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