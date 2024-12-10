華航全新 A321neo 客機 打造最「愜意」區域飛行體驗
中華航空（2610）自 2021 年引進新世代窄體機隊 A321neo，目前已上線營運 14 架，2025年預計再迎接 5 架，全機隊 25 架將於 2026 年交付完畢。華航A321neo客艙配置全平躺豪華商務艙 12 席及經濟艙 168 席，共計 180 席座位，堪稱最豪華、愜意的窄體客機，深獲搭乘區域航線的旅客喜愛。
華航總經理高星潢表示， A321neo 客艙設計更貼近旅客需求，全艙等椅距也更加寬敞，豪華商務艙首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺座椅，配置可調式高活動隔板，讓旅客保有休憩隱私空間。
機上影視娛樂系統持續領先業界，全面升級達最高 4K 畫質，豪華商務艙配置15.6吋、經濟艙配置 13.3 吋螢幕，機上配備高速WI-FI，並率先使用智慧遙控功能，全機旅客均可使用個人手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕即可操控，享受精彩的短途旅程。
高星潢進一步指出，A321neo客艙設計藉由台灣獨特的自然景致與城市人文，延續東方美學意涵，透過迎賓登山情境，旅客於登機時彷彿走入自然山林，能夠一眼辨識出華航客艙專屬風格延續，同時伴隨著全新漸層金屬光及蝴蝶意象牆面，期盼旅客感受新世代客艙的蛻變。豪華商務艙如同置身山間茶館，帶給旅客沉靜典雅的氣息；經濟艙則彷彿置身於充滿活力的城市，帶給旅客連串驚喜的感受，邀請全球旅客共同領略台灣之美。
全新 A321neo 窄體客機為華航區域航線主力機種，目前派飛東北亞如廣島、福岡、熊本、沖繩、高松及釜山等航點，東南亞則包含宿霧、清邁、峴港、檳城、金邊、帛琉等航點及香港兩岸航線，平均每周營運合計超過300個班次。
另 11 月底起台北－關島 CI026/CI025 復飛每周兩班，台北－札幌則自 12 月 13 日至 2025 年 3 月 9 日增為每日兩班，其中 CI2130/CI2131 也將以 A321neo 機型派飛，持續強化區域航線布局。A321neo第一架彩繪機-皮卡丘彩繪機CI預計自 2025 年 1 月 1 日起，將派飛高雄出發的日韓航線，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾(仁川)航線，期盼能滿足蓬勃的高雄旅遊需求，同時吸引海外旅客造訪南台灣。
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