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華航 A350 客艙再升級 2027年起上線派飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／德國漢堡10日電
華航全新 A350 客機預計於 2027 年起上線派飛，2028 年完成 15 架客機改艙。
華航全新 A350 客機預計於 2027 年起上線派飛，2028 年完成 15 架客機改艙。

華航（2610）昨 (9) 日德國漢堡進行以不超過4億美元(折合新台幣130億元)推動A350 客艙再升級，華航總經理高星潢跟空中巴士代表Senior Vice President Chris DREWER舉行簽約儀式，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027 年起上線派飛。

中華航空昨 (9) 日正式宣布委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務。華航致力提供旅客頂尖優質的空中服務，預計2027年起推出 A350 全新客艙，延續東方美學，期與旅客建立深層情感連結及共鳴，強化華航品牌特色，嶄新客艙產品將締造無與倫比的飛行體驗。

華航自 2016 年起領先國內業界引進 A350 新世代機隊，配有32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙，全機共有306席座位，素有「最科技、最節能、最環保、最寬敞、最安靜」的綠能客機著稱，其機身70% 採用全新複合材質等先進材料，有效減輕航機重量及提升安全性。客艙設計融合人文底蘊，華航專屬的柿木紋設計與金屬光感的異材質拼接，同時搭配情境燈光營造氛圍，展現獨特優雅的台灣品味。

華航 A350 機隊為全球最先進、舒適的客機，推出至今獲得國內外眾多知名大獎，包含日本《Good Design Award, GDA》5 項大獎豪華商務艙座椅、豪華經濟艙座椅、Sky Lounge、情境燈光及影視娛樂系統操作介面以及美國《Global Traveler》「最佳商務艙座椅設計」之殊榮，也持續深受旅客喜愛。為提供旅客與時俱進的客艙設施，並提供跨機隊一致的飛行體驗，華航未來設計將納入現行機隊規劃、旅客反饋、業界動態、工藝美學等面向，升級全艙等座椅、機上影視娛樂系統、機上網路及客艙環境等，並延續東方美學與時尚現代感的設計風格，呵護旅客在機上的每一刻。

空中巴士未來將協助華航進行改艙作業，包含全艙等座椅安裝及認證與客艙設施設計等規劃，派遣專業技術人員來台指導技術工程及優化改艙流程，共同為 A350 邁向下一個新世代。華航全新 A350 客機預計於 2027 年起上線派飛，2028 年完成 15 架客機改艙。

A350 客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛德國法蘭克福、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等歐洲航線及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

華航昨 (9) 日於德國漢堡以不超過4億美元(折合新台幣130億元)推動A350 客艙再升級，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027 年起上線派飛。黃淑惠攝
華航昨 (9) 日於德國漢堡以不超過4億美元(折合新台幣130億元)推動A350 客艙再升級，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027 年起上線派飛。黃淑惠攝
華航總經理高星潢(右)與空巴代表Senior Vice President Chris DREWER(左)共同簽約，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027 年起上線派飛。黃淑惠攝
華航總經理高星潢(右)與空巴代表Senior Vice President Chris DREWER(左)共同簽約，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027 年起上線派飛。黃淑惠攝

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