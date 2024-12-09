卡位著名私小密度最高學區 「登陽華境」成學宅區域指標

在就讀學校附近置產，成為新型態房市購屋指標！台中知名建商登陽建設，近期以「登陽華境」進駐北屯著名私立小學密度最高的機捷特區開案，以鬧中取靜的精華地段，成為學宅區域的指標。

依據人口統計，台中市2024年國小學生源減少約500多人，2025年約減1,700人，減班達60班，衝擊基層教育。

而根據親子天下雜誌報導，近年來讀私校風氣逐漸「普及」到一般中產家庭，平均每6至7人就有1人選擇私校，六都占比最高為台南市，其次為新北、台中市。出現少子化愈趨嚴重，家長更願意重金投入教育資源，尤其是不輸在起跑點。

而台中市私立學校，連續四年就讀人數大增近5,000人，許多家長為讓小孩搶進私校費心卡位，甚至在就讀學校附近置產，成為新型態房市購屋指標，尤其是私小密度最高北屯一帶，趨勢最為明顯。

擁有交通與生活資源完善的北屯G0捷運機廠重劃區，台中知名建商登陽建設以「登陽華境」近期開案，案址於南興路與敦富路熱門地段，以純三房37至39坪，總戶數140戶，掀起文教宅的置入話題，標榜身處機捷繁華城心，仍有寬廣適居視野。

登陽建設為了讓孩子免於交通奔波，專心於課業，規劃以「登陽華境」進駐北屯內著名私立小學密度最高區域。如馬禮遜美國學校、明道普霖斯頓小學、葳格國際學校，華盛頓小學也與「登陽華境」僅一線之隔。

此案鄰近G0捷運機廠重劃區，開車接送都不超過10分鐘，搭配捷運綠線總站、舊社、松竹等3個捷運站點，求學發展不因距離而影響。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，台中未來三年將新增國中小6校，學區宅呈現逆少子化。其中，北屯機捷特區因具備商圈、捷運、綠地水岸等優勢，成為北台中最熱門的移居區域。

尤其是私立明星學校密集度高，12年教育10分鐘內接送銜接不成問題，特區為全台數一數二的宜居文教區，房市基本盤更加穩固。