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隈研吾獲文大名譽博士 台中打造生涯最高作品

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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日本建築大師隈研吾9日獲頒文化大學名譽工學博士後，南下台中，與聯聚建設創辦人江韋侖及團隊進行專案會議，並實地現勘聯聚中維大廈，深入討論建築規劃細節。

為表彰日本建築大師隈研吾在建築藝術與研究領域的卓越成就，文化大學今舉行隆重儀式，頒授名譽工學博士學位。

隈研吾指出，亞洲建築設計正日益受到全球關注，融合傳統文化與現代技術，創造出具有深刻文化意涵的建築作品。這一點也實踐在以其姓氏命名的「Kuma Tower聯聚中維大廈」之上。

他表示，Kuma Tower是他最高的一個作品，且是以他的姓氏命名，他非常的看重，也非常期待。

「聯聚中維大廈」為規劃樓高42層的頂級商辦，為聯聚建設與國際建築大師隈研吾首次攜手合作，個案基地2,380坪，保留1,500坪綠地作為城市公園，目標打造全台灣最友善鄰里的摩天塔樓，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品。

聯聚表示，新作的打磨不容易，聯聚中維大廈從籌備開始，圖面細節的討論就花了近五年時間。

隈研吾此行來台，與聯聚建設創辦人江韋侖及團隊進行專案會議，深入討論建築規劃細節與設計進度，包含主建築前方的四層樓複合式空間，屋頂增設新設計，規劃於露台區增加座位，延續木結構語彙，讓參訪者有更好的休憩體驗。

另外也針對各空間建築材料，美觀、耐用性、使用者體驗等多面向進行探討，透過密集的會議討論與實地現勘，扎實的檢視每一個設計規劃與工程環節。

隈研吾也分享自己對於中維大廈的期許，「我有許多喜歡台中這個城市的日本朋友，所以我思考能不能藉由Kuma Tower，讓台中能夠有更多擁有更多的粉絲，希望有更多人會因為這棟建築認識台中進而愛上。希望Kuma Tower不僅是地標，同時也貼近生活，是棟能讓人感受到幸福的建築。」

聯聚表示，雙方自合作以來，隈研吾多次親自實地場勘聯聚中維大廈基地，展現對於該案的高度重視，以往商辦的形象是比較嚴肅的，聯聚中維大廈試圖將自然元素融入場域，賦予不一樣的生命，1500坪中維公園，作為送給城市最美好的禮物，不只進駐企業員工能夠走入，周邊的鄰居也都能前來散散步，以實踐永續發展、友善鄰里的願景。

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