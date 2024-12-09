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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

遠東巨城週年慶完美超標 溫馨耶誕檔期迎新年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東巨城週年慶展現超強集客力，新竹人的高消費力在12天內完全發威，業績超越預期目標30億元。業者／提供
遠東巨城週年慶展現超強集客力，新竹人的高消費力在12天內完全發威，業績超越預期目標30億元。業者／提供

全台壓軸Big City遠東巨城購物中心週年慶9日圓滿落幕，巨城展現超強集客力，民眾的熱情與高消費力在12天內完全發威，整檔業績超越預期目標30億元（含遠東SOGO百貨新竹店），較去年同期成長5%，客單價較去年成長8%，期間汽機車進場總數逾20萬輛次，完成年度目標最後一塊拼圖，營收再創新高、氣勢銳不可擋。

遠東巨城購物中心表示，看準大新竹地區購買力，12天週年慶天天都給消費者驚喜；攜手品牌廠商將全台精選商品貨量集中、精準分析消費客群，推出高消費回饋、各樓面滿仟送佰、指定業種滿額贈、平日加碼雙重送，17大銀行信用卡滿額禮等。12天吉祥物阿Mall兄妹「居家外用兩相宜」來店禮，滿足生活、收納、旅行必備，還有今年重棒登場的「曬娃包」購物袋，把你喜歡的娃娃帶著走。在人潮買氣的加持下再現「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」的都市傳說。

巨城今年為顧客提供最強的優惠，以及最豐富的商品；全方面機能鞋款、耐用防水外套，主打時尚運動機能，深受顧客喜愛業績成長近2成；年底交屋宅經濟發酵，家具家飾、智能家電、視聽影音等成家系列商品需求大增，讓居家生活變得更便捷，整體業績較去年同期成長近3成最高；蛇年提早除舊布新以及喜迎小龍寶寶，生活居家、婦嬰童裝相關商品熱賣，業績皆有雙位數成長的亮眼表現。匯集111個話題快閃店及聯合特賣品牌，近4成首度進駐，每日推出獨家組合、限定折扣、箱購囤貨等超級促銷，加上週六、日美食街提早30分鐘營業，提升來客量並有效分流用餐人潮，順勢帶動整體餐飲業績成長。

巨城深受各界支持與愛護，掌握商業營運核心贏得消費者的信賴，更以行動創造營運用心、廠商有信心、消費者開心的三贏局面。週年慶完美超標之後，買氣熱情不減退，接下來還有溫馨的聖誕節檔期，眾多交換禮物、療癒商品，以及12月22日大型捐血活動，將繼續陪伴民眾度過精彩的2024年。

遠東巨城阿MALL兄妹來店禮深受顧客喜愛，兌換處大排長龍。業者／提供
遠東巨城阿MALL兄妹來店禮深受顧客喜愛，兌換處大排長龍。業者／提供

消費 買氣

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